Specialistläkare inom dermatologi till privatklinik i Stockholm
Dignus Medical har genom åren rekryterat ett flertal kvalificerade specialister inom dermatologi och vi är stolta över vårt långvariga och framgångsrika samarbete med en framstående privatklinik i Stockholm.
Nu söker vi en specialistläkare inom dermatologi som vill vara med och förstärka teamet i vår vackra huvudstad.
Om kliniken:
Kliniken vi samarbetar med är en ledande aktör inom dermatologi med två enheter i Stockholm. Kliniken drivs av akademiskt och kliniskt meriterade medarbetare och är delägd av en större, välkänd vårdkoncern. Här präglas verksamheten av stort engagemang, en mycket god stämning och en vision att alltid ligga steget före både när det gäller den vård som erbjuds och de system och affärsmodeller som används. För den rätta personen finns även möjlighet till delägarskap.
Vad sjukhuset erbjuder:
Du får möjlighet att arbeta i en spännande arbetsmiljö och bli en del av ett dynamiskt team på en klinik som är känd för sin höga kompetens och sina innovativa lösningar inom dermatologi.
För den rätta kandidaten finns det en chans till delägarskap i verksamheten.
Du kommer att arbeta på en engagerad arbetsplats tillsammans med ett team som brinner för dermatologi och värdesätter en positiv arbetsmiljö samt korta beslutsvägar.
Vi söker dig som:
Är specialistläkare inom dermatologi. Vi välkomnar både nyutexaminerade läkare och erfarna specialister.
Har ett intresse för klinisk dermatologi och mottagningsverksamhet, och gärna också har erfarenhet av viss kirurgi.
Vill vara delaktig i expansionen av en spännande verksamhet och bidra med din expertis till en klinik som är känd för sin höga kvalitet och innovativa tillvägagångssätt.
Vi ser fram emot att berätta mer om tjänsterna och hoppas att du vill kontakta oss för att få mer information. Din ansökan behandlas självklart med högsta konfidentialitet.
Kontakta mig idag för att ta nästa steg i din karriär!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
