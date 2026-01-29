Specialistläkare inom dermatologi och venereologi till hudmottagning
Hudmottagningen i Gävle ligger i Tullhuset bara några minuters promenad från centralstationen. Vi bedriver både mottagningsverksamhet och poliklinisk operationsverksamhet samt är en modernt utrustad mottagning som hanterar stora patientströmmar. Här arbetar ett 40-tal medarbetare så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har även filialer i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. Tillsammans arbetar vi även aktivt med utveckling för att möta framtidens vårdbehov.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi ligger i framkant inom teledermatoskopin/- dermatologin och vår ambitionsnivå är hög avseende både inflammatoriska hudsjukdomar, hudtumörer samt venereologi. Vi bedriver en välutvecklad mottagnings- och operationsverksamhet och har ett väl inarbetat samarbete med primärvården via teledermatoskopiska bedömningar och med patolog-, kirurg-, ÖNH- och onkologklinik för det fortsatta flödet av hudtumörer. Du arbetar självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. För oss är patientsäkerhet, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling högt prioriterat. Som specialistläkare har du hög påverkansgrad och är med och driver verksamhetens utveckling framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• patientmottagning avseende både dermatologi och venereologi
• bedöma bland annat teledermatoskopiremisser
• operera
• fortbilda andra kliniker genom exempelvis föreläsningar
• handleda och undervisa ST läkare under deras utbildning.
Hos oss får du
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och påverka samt utveckla verksamheten
• arbeta i en trivsam patientfokuserad miljö i moderna lokaler
• vara en del att ett team med god sammanhållning och brett kompetensutbyte
• arbeta dagtid.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd och som har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har inga problem med att arbeta självständigt såväl som teambaserat. Som person är du lugn och stabil samt har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker även i stressade situationer. Du ser till hela verksamheten, förhåller dig till gemensamma riktlinjer och sätter teamets och organisationens bästa före egna intressen. Vidare ser vi att du är flexibel, har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och uppskattar ett omväxlande arbete.
För den här rollen ska du vara
• legitimerad läkare med specialistkompetens inom dermatologi och venereologi.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
