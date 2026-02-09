Specialistläkare inom barnoftalmologi till Ögonkliniken
Är du legitimerad läkare med specialistutbildning inom oftalmologi och har intresse att arbeta med barn? Vi erbjuder en spännande tjänst, där du får arbeta i ett engagerat team och utveckla vården tillsammans med andra erfarna kollegor. Var med och gör skillnad på riktigt! Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med vårt engagerade barnteam. Som specialistläkare kommer du att vara medicinskt ansvarig för barnsektionen och ingå i barnteamet tillsammans med fyra ortoptister, där ni har ett tätt samarbete dagligen. Du kommer att ha barnmottagning förberedd antingen av en ortoptist eller erfaren ögonsjuksköterska. Barnteamet har regelbundna månatliga möten och årliga regionmöten med andra barnteam i Mellansverige.
Barnteamet har ett samarbete med Neonatalavdelningen, där du ansvarar för bedömning av prematura barn och ingår i ett CVI-team med barnneurologer och andra professioner. Du kommer även ha ett samarbete med Habiliteringscentrum, där du tillsammans med kollegor från verksamheten undersöker barn med exempelvis autism i en trygg och bekant miljö. Arbetsuppgifterna innefattar bedömning och eventuellt utförande av skelningsoperationer. Inför skelningsoperationer görs en gemensam preoperativ bedömning med ortoptist. Är du inte erfaren inom området finns det goda möjligheter att få upplärning. Du kommer ha tillgång till avancerad bilddiagnostik i form av Retcam, Clarus Funduskamera och Aurorakamera.
I tjänsten ingår jourverksamhet (beredskap B) och till viss del allmän oftalmologiskt mottagningsarbete. Du förväntas även delta i utbildningen av våra ST-läkare. Din huvudsakliga placering är i Västerås, men då vi har ett länsövergripande uppdrag kan viss tjänstgöring förekomma på våra länsmottagningar. Det finns även möjlighet att arbeta inom andra inriktningar och få handledning inom kirurgi utifrån dina intressen och klinikens behov.
Om arbetsplatsen
Ögonkliniken är länsövergripande och innefattar enheter i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Den största delen av verksamheten är förlagd till Västmanlands sjukhus i Västerås. Vi är cirka 65 medarbetare som består av läkare, sjuksköterskor, ortoptister, optometrist, optiker, medicinska sekreterare och kanslister. På kliniken arbetar totalt 16 läkare, varav nio specialister och sju ST-läkare. Hos oss bedrivs en stor bredd med verksamheter inom bland annat barnoftalmologi, plastik, glaukom och medicinsk retina.
På operationsavdelningen bedrivs kataraktkirurgi, ögonlocks/tårvägskirurgi, glaukomkirurgi samt crosslinking. Vi har också en stor verksamhet med injektionsbehandling med anti-VEGF-läkemedel. Kliniken är välutrustad med exempelvis lasrar för YAG, SLT, multispot/mikropulslaser, retinallaser med eyetracker för retinal behandling och en PDT-laser. Det finns även Pentacam, OCT, angio-OCT och ultraljud.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom ögonsjukdomar. Du som är ST-läkare och i slutet av din specialistutbildning är också välkommen att söka. Har du erfarenhet av eller intresse för att arbeta med barn eller skelningskirurgi är det meriterande. För tjänsten behöver du ha arbetat som legitimerad läkare inom svensk hälso- och sjukvård och ha en bra förståelse för hur sjukvårdssystemet fungerar. För att säkerställa en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet är du noggrann och korrekt i din journalföring. Då arbetet innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker är stabil, engagerad och lyhörd som person. Vidare har du ett starkt patientfokus och lätt för att skapa förtroende hos både patienter och kollegor. Eftersom rollen innebär att samarbeta nära och med olika yrkesgrupper ser vi att du trivs i samarbetet med andra. Du har en god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du leder och handleder med respekt och ett positivt förhållningssätt. Med ett lösningsfokuserat mindset ser du möjligheter i förändringar och har mod att agera efter din övertygelse.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid, sysselsättningsgrad går att diskutera
Arbetstid: Dagtid med beredskap dygnet runt
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 10.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
