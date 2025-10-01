Specialistläkare inom allmänmedicin till vårdcentralen Sunne
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till vårdcentralen Sunne!
Mitt i kontrasternas landskap Värmland finner man Sagolika Sunne.
Här finner du tid för att lyssna, tänka och uppleva. Naturen är storslagen och bjuder på något alldeles extra för dig som vill vandra. I Sunne är kulturlivet rikt och berättartraditionen är stark. Landskapet har alltid inspirerat stora kulturpersonligheter och gör så än idag.
Din arbetsplats
Vårdcentralen har cirka 12 700 listade patienter och här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocial resurs, vårdadministratörer och fotvårdsterapeut. Vi som arbetar på vårdcentralen är ett härligt gäng som brinner för vården och dess utveckling. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och utveckling där både patienten och medarbetaren står i fokus.
Centralt för oss är öppenhet, dialog och kollegialt stöd. Vi värnar om en god arbetsmiljö och goda relationer i arbetslaget som ger en direkt effekt även på bemötandet till våra patienter. Vi tror på mångfald, vänlighet och en öppen kommunikation.
I dina arbetsuppgifter ingår både akut och planerad mottagningsverksamhet samt viss del jour och beredskapsarbete inom öppenvårdsområdet norra Värmland. På mottagningen finns även möjlighet till arbete riktat mot särskilt boende, barnmorskemottagning och barnavårdscentral.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete, då vi har patienter i olika åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Ingen dag är den andra lik. Vi arbetar tvärprofessionellt runt patienten och som läkare på vår arbetsplats behöver du ha lätt för att samarbeta med olika professioner.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Du bör ha ett intresse av teamarbete och en vilja att bedriva en god vård med hög kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Du arbetar självständigt och strukturerat, med förmåga att se helheten i patientens behov. Din empatiska förmåga är central i mötet med patienter och kollegor, och du bidrar aktivt till ett tryggt och respektfullt arbetsklimat. Vi tror att du, liksom vi, värdesätter en god arbetsmiljö och ser det som självklart att bidra till den.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
För detta jobb krävs körkort.
