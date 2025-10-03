Specialistläkare inom allmänmedicin till vårdcentralen Säffle
Region Värmland / Läkarjobb / Säffle Visa alla läkarjobb i Säffle
2025-10-03
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Säffle
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bli del av en vårdcentral som utvecklas och har stark gemenskap?
Vårdcentralen Säffle har cirka 12 000 listade patienter och en personalstyrka på omkring 40 personer med bred kompetens.
Läkargruppen består av tre specialister, två ST-läkare, en BT-läkare och en geriatriker - med variation i ålder och erfarenhet. Här arbetar även distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer, fotterapeuter och dietister.
Vi finns i ljusa och välutrustade lokaler i det som tidigare var Säffle sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabilitering, närvårdsavdelning, apotek, familjecentral, öppenvårdspsykiatri och folktandvård. Säffle ligger strategiskt med goda tåg- och bussförbindelser till Karlstad, Oslo och Göteborg.
Vårdcentralen Säffle är en arbetsplats där vi utvecklar våra arbetssätt tillsammans för att möta patienternas behov. Här råder ett gott samarbetsklimat och en stark känsla av gemenskap. Vi värdesätter kvalitet, tillgänglighet och ett öppet arbetsmiljöfokus. Nytänkande, erfarenhet och kreativitet är välkomna - och vi tror på att lära av varandra.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som specialistläkare i allmänmedicin får du ett stimulerande och utvecklande arbete med fokus på kontinuitet och egen patientlista. I uppdraget kan det ingå rondarbete i hemsjukvården och SÄBO, handledning av studenter och utbildningsläkare samt arbete på BVC och MVC. Du arbetar i nära samarbete med kompetenta kollegor från flera olika yrkeskategorier. Beredskap och jourverksamhet ingår enligt ett rullande schema.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin. Utöver det har du:
- förmåga att ta initiativ samt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt
- trygghet i pressade situationer och en tydlig kommunikation i mötet med både patienter och kollegor
- lätt för att samarbeta och trivs i en miljö där dialog och samverkan är en naturlig del av vardagen
- ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt och gott omdöme i medicinska bedömningar
- B-körkort.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av vårdcentralsarbete och handledning av ST- eller AT-läkare.
Välkommen med din ansökan! Kanske är det just dig vi söker - en engagerad specialistläkare som vill bidra till en arbetsplats där både människor och idéer får växa. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Säffle Nysäter Kontakt
Annika Cundy, enhetschef annika.cundy@regionvarmland.se, 0724684867 Jobbnummer
9538742