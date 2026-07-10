Specialistläkare inom allmänmedicin till Vårdcentralen Munkfors
Region Värmland / Läkarjobb / Munkfors Visa alla läkarjobb i Munkfors
2026-07-10
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, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Munkfors är en mindre vårdcentral med cirka 4000 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 13 engagerade medarbetare som tillhör vårdcentralen samt cirka 5 – 7 medarbetare som tillhör olika enheter inom regionen. Vi samverkar nära och arbetar tvärprofessionellt. På vårdcentralen arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterska, psykosocial resurs, vårdadministratörer och fotterapeut.
Din arbetsplats
Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en närmare bild av vår arbetsplats och hur vi arbetar!
Centralt för oss är öppenhet, dialog och kollegialt stöd. Vi värnar om en god arbetsmiljö och goda relationer i arbetslaget som ger en direkt effekt även på bemötandet till våra patienter. Vi tror på mångfald, vänlighet och en öppen kommunikation.
Hos oss erbjuds ett omväxlande och stimulerande arbete, då vi har patienter i olika åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Ingen dag är den andra lik. Vi arbetar tvärprofessionellt runt patienten och som läkare på vår arbetsplats behöver du ha lätt för att samarbeta med olika professioner.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett mycket bra arbetsklimat där samarbete och hjälpsamhet präglar vardagen. Ledarskapet är nära och tillgängligt och schemaläggningen sker i dialog med dig som medarbetare.
Vi arbetar aktivt med utveckling, patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Som läkare hos oss får du ett varierat arbete med utredning, behandling och bedömning av patienter i alla åldrar. Du samarbetar nära övriga professioner på mottagningen och hanterar både planerade och akuta besök. Utöver den allmänmedicinska mottagningen ingår även läkarmedverkan på kommunens äldreboenden, BMM, BVC och ungdomsmottagning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och behörig att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Du trivs med mottagningsarbete och värdesätter kontinuitet i patientkontakterna där du möter patienter med empati. Du tycker om att handleda och vill aktivt bidra till att utveckla vårdcentralen. Du tycker om att handleda och vill aktivt bidra till att utveckla vårdcentralen, samtidigt som du alltid ser helheten.
Samarbetsförmåga är viktigt hos oss och vi ser gärna att du har lätt för att arbeta tillsammans med kollegor från alla våra yrkesgrupper. Du uppskattar även tvärprofessionella arbetssätt och ser värdet i att ta tillvara på olika kompetenser i teamet. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och är engagerad, ödmjuk, strukturerad och kvalitetsmedveten med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer löpande så välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Munkfors Kontakt
Värmlands läkarförening, nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9999262