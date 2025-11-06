Specialistläkare inom allmänmedicin till Kalix hälsocentral
2025-11-06
Hos oss på Kalix hälsocentral får du arbeta i en trygg och utvecklande miljö där du varje dag gör skillnad, både för dina patienter och dina kollegor. Tillsammans för Norrbotten - bästa livet, bästa hälsan!
Vill du bli en del av vårt engagerade team? Då är du välkommen till oss!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin. Du har gärna erfarenhet från primärvården och kunskaper i journalsystemet Cosmic, men viktigast är att du delar vårt engagemang för nära, tillgänglig och kvalitativ vård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående, strukturerad och stabil, med god självinsikt och en förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du har också en stark samarbetsförmåga, du lyssnar, kommunicerar och hittar lösningar tillsammans med andra.
Det här får du arbeta med
Hos oss på Kalix hälsocentral möter du en bred variation av patienter i olika åldrar och livssituationer, då primärvården är första linjens vård. Arbetsuppgifterna omfattar hela den allmänmedicinska kompetensen, och du kommer att ha en viktig roll i handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare samt övrig personal. Vi värdesätter kunskapsutbyte och lärande i vardagen.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande och omväxlande arbete i en väletablerad hälsocentral med cirka 15 600 listade patienter
• Arbete mot Socialstyrelsens riktvärde med 1100 patienter per allmänläkare
• Möjlighet till kontinuerlig fortbildning och personlig utveckling
• Individanpassad introduktion med erfarna kollegor och handledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med arbetstid förlagd till dagtid, måndag-fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Norrbottens läkarförbund
Jenny Hedgren Rönnlund jenny.hedgren-ronnlund@norrbotten.se Jobbnummer
9591297