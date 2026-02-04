Specialistläkare i urologi till Urologsektionen
Vill du arbeta i en välfungerande och utvecklingsinriktad urologisk verksamhet med bred kompetens, modern teknik och mycket god kollegial sammanhållning? Då kan du vara den vi söker.
Din arbetsplats
Urologsektionen i Karlstad är en del av Kirurgkliniken och bedriver en modern urologisk verksamhet. Urologsektionen har ett länsövergripande ansvar för den urologiska vården i Värmland.
Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Karlstad där vi förutom öppenvård har vår jourverksamhet, vårdavdelning samt operation. Vår öppenvård är samlad på ett och samma våningsplan och består av dagvård, cystoskopienhet, uroterapi och urologimottagning. Operationskoordinator och kurator är också placerad hos oss.
Sektionen består idag av 11 specialistläkare i urologi med bred och djup kompetens inom det urologiska fältet samt ST-läkare. Arbetsgruppen kännetecknas av hög professionalitet, god arbetsmiljö, samarbete och ett gott kollegialt klimat. Vi värnar om kvalitet, patientsäkerhet och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Journalsystem hos oss är Cambio Cosmic. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som specialistläkare i urologi hos oss arbetar du inriktat och brett inom urologin. Arbetsuppgifterna innefattar mottagningsarbete, endoskopi, operation, slutenvård samt jourarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i urologi och har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Du har god klinisk kompetens och ett professionellt förhållningssätt samt trivs med att arbeta i team och bidra till ett positivt arbetsklimat. Du är engagerad och tar initiativ, är utvecklingsorienterad och vill vara med och forma framtidens urologi. Vi värdesätter även intresse för kvalitetsarbete, utbildning och förbättringsarbete.
Vi erbjuder
- En stabil och välorganiserad urologisk sektion med bred kompetens, moderna arbetsmetoder och avancerad teknik, inklusive robotkirurgi
- Kompetenta, engagerade och trevliga kollegor
- Goda möjligheter till professionell utveckling och fördjupning
- En arbetsplats där samarbete, respekt och arbetsglädje värderas högt.
Vid frågor, tveka inte att höra av dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Urolgsektionen Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Fouzi Al Najjar, biträdande sektionschef 010-8316481 Jobbnummer
9721803