Specialistläkare i psykiatri till Affektiv öppenvård
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala
2025-09-26
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På Akademiska sjukhuset är psykiatrin organiserad i fyra sektioner varav Sektionen för Affektiva sjukdomar är en. På sektionen finns såväl heldygnsvård som flera öppenvårdsmottagningar samt en prehospital akutpsykiatrisk mobil enhet som tillsammans ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård för vuxna personer i Uppsala län. På sektionen arbetar olika professioner i team kring patienterna. För att vi ska fortsätta driva en modern psykiatrisk vård med hög kvalitet arbetar vi aktivt med handledning, konsultation, utbildning, utredning samt behandling genom evidensbaserade metoder. Vi arbetar med att processbasera vår verksamhet utifrån våra kliniska processer, för att kunna erbjuda mer kunskapsbaserad och jämlik vård. I din roll kommer du kunna medverka och bidra i det arbetet.
Kontinuerlig utveckling av verksamheten är hos oss en självklarhet liksom forskning och undervisning. Tillsammans skapar vi en stimulerande och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar och interaktion med andra är självklara delar.
Inom vår öppenvård har vi en mottagning för Unga vuxna (18-25 år), två mottagningar för patienter över 25 år samt DBT enhet och affektiv behandlingsenhet. Vi bedriver nationell högspecialiserad vård på våra enheter för ätstörning samt könsdysfori. Som specialistläkare i vår öppenvård kommer du att arbeta främst med specialiserad psykiatrisk öppenvård, allmänpsykiatri, men också ha ett nära samarbete med slutenvårdsavdelningarna.
På mottagningarna finns i dagsläget en stabil läkargrupp bestående av fast anställda specialistkollegor samt ett antal ST- och underläkare. Samarbetsklimatet i läkargruppen är gott och det är högt i tak för diskussioner kring patientärenden och medicinska frågor. Det är även gott samarbete mellan öppenvård och slutenvård inom sektionen. Du får möjlighet att utvecklas personligt och professionellt genom stimulerande möten med både patienter och deras närstående, men också med kollegor från den egna och andra sektioner och verksamhetsområden, universitet och studenter.
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad och driven specialistkollega med intresse för affektiva sjukdomar och öppenvård. Dina arbetsdagar kommer att bestå av sedvanligt specialistläkararbete på mottagningen med patientbesök och nära samarbete med kollegor och andra professioner i teamet. Handledning och undervisning ingår i uppdraget. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår med möjlighet till bakjoursutbildning genom dubbel tjänstgöring med erfaren specialistkollega.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri. Då en stor del av arbetet på mottagningen är teambaserat ställs det stora krav på interaktion med kollegor och andra professioner varför god samarbetsförmåga och ödmjukhet är värdefulla personliga egenskaper. Att du tycker om att arbeta tillsammans med andra för patienterna och verksamhetens bästa ser vi som en självklarhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstgöringsgraden är 100% men individuella önskemål kan diskuteras. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Som anställd hos oss erbjuder vi en personlig utvecklings- och kompetensplan. Har du ett intresse för undervisning eller forskning finns goda möjligheter att utveckla det vidare. Regelbunden fortbildning ser vi som nödvändigt både för att upprätthålla och utveckla egna kompetensen. Övriga förmåner som regionen erbjuder är: läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Hjärtligt välkommen med din ansökan via länken nedan! Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Du kommer även fylla i en hälsodeklaration.
Vill du veta mer?
Läkarchef Isak Sundberg 018-611 25 36
Sektionsadministratör Ellinor Rijnen Wester 018-611 21 23
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
