Specialistläkare i psykiatri på halvtid till BUP
2026-06-02
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du möjlighet att verka i framkant av psykiatrisk vård. Du blir en central del i ett högpresterande multiprofessionellt team där struktur, kvalitet och evidensbaserade metoder genomsyrar arbetet – och där din kompetens direkt påverkar både patienternas hälsa och vårdens utveckling.
Att jobba som läkare på WeMind
Läkarens roll är central i att säkerställa evidensbaserade vårdprocesser och systematisk uppföljning. Verksamheten präglas av empiriskt förankrad behandling och kontinuerlig kvalitetsutvärdering. Träffa våra läkare.
Vi arbetar med mätningsbaserad vård där digitala patientrapporterade utfallsmått möjliggör löpande uppföljning av kliniska resultat. Ett vetenskapligt råd säkerställer att metoder och riktlinjer är i linje med aktuell evidens.
Det kliniska arbetet prioriterar patientmötet. Etablerade rutiner och administrativt stöd frigör tid för medicinsk fördjupning, i nära multiprofessionellt samarbete med god tillgång till psykologisk behandling och fördjupade utredningar.
Din nya arbetsplats
WeMind BUP ingår i vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård. På mottagningen tar vi emot barn/unga 6–17 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, specialistläkare i psykiatri, medicinsk sekreterare, psykologer och sjuksköterskor.
Mottagningen ligger i nyrenoverade lokaler centralt i Växjö med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad läkare, specialist i psykiatri och/eller barn- och unga
Erfarenhet av utredning och behandling av barn och unga (meriterande)
Du har bred klinisk kompetens med intresse för psykiatrins hela spektrum. Ditt arbete präglas av struktur, vetenskaplig stringens och ett konsekvent fokus på evidensbaserad behandling och systematisk uppföljning.
Du tar självständigt behandlingsansvar, arbetar strukturerat med hög kvalitet och värdesätter multiprofessionellt samarbete. Med din specialistkompetens bidrar du aktivt till verksamhetsutveckling i en kunskapsintensiv och kollegial miljö där kontinuerlig förbättring är en självklar del av uppdraget.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 60%, möjlighet till mer tjänstgöring vid önskemål
Placering Växjö samt möjlighet till distansarbete
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Ulrika von Sivers, verksamhetschef, på 073-8555385 eller ulrika.von.sivers@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Ulrika von Sivers
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Västra Esplanaden 3
)
352 30 VÄXJÖ
