Specialistläkare i psykiatri / Överläkare till WeMind Kista
Wemind AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-09-29
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som läkare på WeMindLäkarens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Vi lägger stor vikt vid empiri och evidensbaserad behandling. På samtliga mottagningar strävar vi efter att ha ett tätt samarbete mellan olika professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter. Träffa läkare på vår karriärsida.
Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vi arbetar med mätningsbaserad vård. Det betyder att vi alltid följer upp behandlingen med validerade skattningsskalor som vi tillsammans med patienten går igenom vid besöket. Detta ökar patientens delaktig i vården och ökar möjligheten till en individualiserad behandling där vi säkerställer att den verkligen tillför värde för patienten. Uppföljningen sker på en digital plattform för att inte personalen skall belastas med onödig administration.
Din nya arbetsplatsWeMind Kista är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandlar alla typer av specialistpsykiatriska diagnoser. Du kommer att erbjudas ett varierat arbete där samarbete med övriga professioner och vårdgrannar är en central del av ditt arbete.
Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats som i oktober flyttar en våning upp till nyrenoverade lokaler. På enheten rådet ett aktivt och nära ledarskap, korta beslutsvägar samt kollegor som samarbetar och utbyter erfarenheter. Du kommer att vara en del av en läkargrupp bestående av 5 läkare.
WeMind erbjuder dig Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Löneväxling
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig Legitimerad läkare, specialist i psykiatri
Stort intresse för uppföljning och evidens
Vi söker dig som har intresse av att arbeta brett inom det psykiatriska området och delar WeMinds värderingar och det upplägg som erbjuds inom evidens och uppföljning. Hos oss används varje medarbetares kompetens fullt ut och du trivs med att vara en naturlig del i utvecklingsarbete.
I övrigt kommer vi trivas bra tillsammans om du värdesätter; den sociala arbetsmiljön och samarbete, flexibilitet och struktur samt delaktighet och initiativ.
Din ansökanVälkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
Placering: Kista
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Johan Skånberg, Medicinsk chef & Chefläkare WeMind, johan.skanberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan! Johan Skånberg
