Specialistläkare i plastikkirurgi, Stockholm
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Plastikkirurg till Aleris Specialistklinik Hötorget – Stockholm
Du hjälper människor att känna sig trygga genom hela vårdresan – från första konsultation till uppföljning efter operation. Hos oss får du kombinera medicinsk precision med omtanke, kvalitet och möjlighet att vara med och bygga framtidens estetiska plastikkirurgi inom Aleris.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Aleris Specialistklinik Hötorget är en av Aleris Sveriges största specialistvårdsverksamheter. Här bedriver vi privat- och försäkringsfinansierad specialistvård i moderna, nyrenoverade lokaler mitt i centrala Stockholm – bara några minuter från Centralstationen.
Nu gör vi en långsiktig satsning på estetisk plastikkirurgi och söker dig som vill vara med från början. Verksamheten blir en egen del inom kliniken och du får möjlighet att påverka både arbetssätt, utveckling och patientupplevelse tillsammans med ett erfaret och engagerat team.
Hos oss arbetar flera specialiteter nära varandra med patientens bästa i fokus. Vi tror på hög medicinsk kvalitet, ett varmt bemötande och en arbetsmiljö där människor utvecklas och trivs tillsammans.
Rollen
Som plastikkirurg hos oss arbetar du med konsultationer, operationer och uppföljningar inom estetisk plastikkirurgi. Du möter patienter genom hela vårdresan och bidrar till att skapa trygghet, tydlighet och goda resultat i varje möte.
Konsultationer sker på Hötorget och operationer genomförs i Aleris verksamhet på Sophiahemmet. Möjlighet till slutenvård finns vid behov.
Du blir en viktig del av uppbyggnaden av vår estetiska verksamhet i Stockholm. För rätt person finns stora möjligheter att påverka och driva utvecklingen framåt.
I rollen ingår bland annat att:
genomföra konsultationer, operationer och medicinska uppföljningar
fatta självständiga medicinska beslut och dokumentera i journalsystem
samarbeta nära sjuksköterskor, undersköterskor och kollegor i teamet
bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
delta i Aleris medicinska råd och nationella nätverk inom estetisk plastikkirurgi
Vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet att kombinera högspecialiserad vård med entreprenörsanda och utveckling.
Vi erbjuder:
Förmåner hos Aleris - Aleris Sverige
flexibel tjänstgöringsgrad från 20–100 %
arbetstider enligt överenskommelse
moderna lokaler centralt vid Hötorget
möjlighet att även arbeta vid andra estetiska verksamheter inom Aleris
förmånsportal och bonusprogram
friskvårdsbidrag
fri sjukvård genom ersättning för patientavgifter
intern och extern utbildning
möjlighet att ingå i Aleris medicinska råd för estetisk plastikkirurgi
utbildningar, nätverksträffar och konferenser tillsammans med ledande kollegor i branschen
Du blir en del av ett team med hög patientnöjdhet, mycket goda medicinska resultat och ett starkt engagemang för kvalitet och utveckling. Här finns både erfarenhet och framtidstro.
Om digKrav
specialistläkare inom plastikkirurgi
minst fem års erfarenhet inom specialiteten
god svenska och engelska i tal och skrift
vana att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande
erfarenhet av estetisk plastikkirurgi
erfarenhet av privat specialistvård eller försäkringsvård
erfarenhet av verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Vi söker dig som vill vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med andra. Du är trygg i din kompetens och samtidigt nyfiken på att utveckla både verksamhet och patientupplevelse. Hos oss är det viktigt att du kombinerar medicinsk kvalitet med ett varmt, professionellt och respektfullt bemötande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 20–100 %
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Öppettider: 08.00–16.00
Placering: Stockholm, Hötorget
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Hos Aleris får du möjlighet att göra skillnad – för patienter, kollegor och framtidens vård.
Helena Funseth Senior Executiv Search-Specialist
Aleris Sjukvård AB Besöksadress: Olivecronas väg 7 Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Telefonnummer: 079 071 90 70 helena.funseth@aleris.se www.aleris.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7804421-2074739". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Apelbergsgatan 48 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9982773