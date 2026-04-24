Specialistläkare i pediatrik till barn- och ungdomskliniken
Region Sörmland / Läkarjobb / Katrineholm Visa alla läkarjobb i Katrineholm
2026-04-24
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomskliniken Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2026-04-24Om företaget
Barn- och ungdomskliniken Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid länets sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. All slutenvård finns på Mälarsjukhuset.
Barn- och ungdomskliniken erbjuder specialistvård inom pediatrikens samtliga områden till barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi har en neonatalavdelning, en barn- och ungdomsavdelning samt dagsjukvård och barnakutmottagning.
Vi arbetar med visionen "Sörmlands barn, trygga i våra händer" och strävar efter att ha hög kompetens hos personalen och att vi alltid har fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn. Vår regionklinik är Uppsala Akademiska sjukhus som vi har ett gott och nära samarbete med.
Vi söker nu specialistläkare. Möjligheten till vidare utbildning inom allergologi, endokrinologi kan erbjudas.Arbetsuppgifter
På vår klinik får du goda möjligheter att dels omsätta dina tidigare erfarenheter och dels utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att arbeta med såväl den breda allmänpediatriken som mer specialiserad barnsjukvård. Vi har många ST-läkaren som vill ha ytterligare förebilder i specialist/överläkarledet. Du får gärna ha ett intresse för undervisning då klinikens medarbetare efterfrågar denna egenskap. I arbetsrollen ingår det även deltagande i jourverksamhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom pediatrik. Tidigare erfarenhet inom endokrinologi, allergologi är meriterande. Språkkunskaper i svenska minst på C1 nivå.
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll. Du tycker om eget ansvar och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi ser gärna att du är duktig på att skapa engagemang och delaktighet. Är du intresserad av utvecklingsarbete och öppen för nya idéer kommer du att trivas hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten som utlyses är primärt för Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Tveka inte, sök nu!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Läkarchef Zoi Papoutsi, 076-051 79 53.
Facklig företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på barnkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-308".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
Region Sörmland Jobbnummer
9875598