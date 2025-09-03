Specialistläkare I Palliativ Medicin Till Aleris Spsv Handen
2025-09-03
Vill du arbeta i en verksamhet där livskvalitet, helhetssyn och medmänsklighet står i centrum? Hos oss på Aleris specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning (SPSV) får du möjlighet att göra verklig skillnad för patienter och deras närstående - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
På SPSV Handen vårdar vi patienter i palliativt skede med komplexa medicinska och omvårdnadsmässiga behov, dygnet runt. Vårt mål är att, utifrån varje persons förutsättningar och önskemål, skapa bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede.
Vi arbetar med hela människan - fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov - och vi använder en systematisk, kunskapsdriven och varm vårdmodell. Vårt arbetssätt är personcentrerat och vi använder de 6 S:n som ett viktigt verktyg.
Hos oss blir du del av ett sammansvetsat och engagerat team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinska professioner och enhetschef. Tillsammans utvecklar vi framtidens palliativa vård.
Rollen
Som specialistläkare har du det medicinska ansvaret och leder enheten tillsammans med enhetschefen.
Du får:
Arbeta i nära samverkan med ett multiprofessionellt team.
Möjlighet att bidra både med din kompetens och ditt engagemang i utvecklingen av vården.
Ett stimulerande arbete där du dagligen ser resultatet av din insats i patienters och närståendes trygghet och välbefinnande.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Som specialistläkare hos oss på SPSV får du:
En meningsfull roll i en kunskapsintensiv verksamhet med starkt patientfokus.
Goda utvecklingsmöjligheter i en organisation som ligger i framkant inom palliativ vård.
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tillgång till Aleris förmåner och en arbetsplats där trivsel och hållbarhet är viktigt
Om dig
Vi söker dig som:
Är specialist i Palliativ Medicin.
Har erfarenhet av teamarbete och brinner för palliativ vård.
Är engagerad, empatisk och har ett gott patientbemötande - gärna med en gnutta humor.
Har initiativförmåga, flexibilitet och tycker om att samarbeta och är en lagspelare.
Anställningsvillkor
Vi hoppas att du är nyfiken på tjänsten och vill veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta läkarchef Thays Alé Gonzalez på telefon 070-484 51 79 eller mail thays.ale.gonzalez@aleris.se
