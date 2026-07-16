Specialistläkare i obstetrik och gynekologi
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2026-07-16
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Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Du som läkare får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter. Här ges du möjlighet till ett ansvarsfyllt arbete där du är beslutsfattande i små och stora frågor.
Verksamhet obstetrik och gynekologi har idag cirka 90 anställda där läkargruppen i dag består av 8 fast anställda läkare, 4 ST-läkare och 1 underläkare.
Vill du testa att byta arbetsmiljö för ett tag eller varför inte våga dig på en permanent förändring? Kommunikationerna mellan Visby och övriga landet är goda. Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland och ett rikt föreningsliv.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som specialistläkare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring, inom obstetrik och gynekologi. Du är med och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor och övrig personal.
Ö-läget kräver stor bredd på verksamheten och jour dygnet runt och ett flertal ST-läkare får sin utbildning här. Hos oss har vi korta beslutsvägar och ett klimat som underlättar samarbete kring patienterna över specialitetsgränserna.
I arbetet ingår även handledning av ST-läkare och kandidater. Erfarenhetsutbyte med Karolinska Universitetssjukhuset ger även möjlighet till kompetensutveckling. Vi anordnar själva träning inom akut obstetrik och CEPS-träning. Vi har spetskompetenser inom obstetriskt ultraljud, gynekologisk onkologi och laparoskopisk kirurgi och är intresserade av att föra kunskaperna vidare.
Vem är du?
Du som söker är specialistläkare inom obstetrik och gynekologi.
Ett helhetsperspektiv och ett aktivt kunskapssökande samt intresse för att arbeta i team med andra yrkesgrupper är viktiga grundförutsättningar för arbetet. Vi söker dig som vill utveckla din specialistkunskap och motiveras av att vara en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Gynekologi/Obstetrik Kontakt
Verksamhetschef obstetrik och gynekologi
Åsa Hedqvist asa.hedqvist@gotland.se 0737-658630 Jobbnummer
10004654