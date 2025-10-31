Specialistläkare i obstetrik och gynekologi
Sveakliniken I Svedala AB / Läkarjobb / Svedala Visa alla läkarjobb i Svedala
2025-10-31
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveakliniken I Svedala AB i Svedala
Om Sveakliniken i Svedala
Sveakliniken i Svedala är en privat verksamhet som bedriver vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral på uppdrag av Region Skåne. Här arbetar cirka 45 medarbetare med bred kompetens, vi är bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, distriktsköterskor, läkare, psykolog, kurator, fysioterapeuter, arbetsterapeut, naprapat, barnmorskor, barnsjuksköterskor, dietist och medicinska sekreterare. Tillsammans bildar vi en stabil arbetsgrupp i en välkomnande miljö. Vi värdesätter varje individ och tror på att skapa en positiv teamanda där vi arbetar med patienten i fokus. Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Vi söker nu en specialistläkare i obstetrik och gynekologi till vår barnmorskemottagning.
Arbetet på mottagningen omfattar graviditetsövervakning och eftervård, amning, föräldraskapsstöd, preventivmedelsrådgivning, sexuell hälsa, provtagning för STI och smittspårning av klamydia, screening livmoderhalscancer och lättgynekologi.
Som läkare bemannar du mottagningen på 10-20% som kan fördelas enligt önskemål.
Om dig
Du specialistläkare inom obstetrik och gynekologi.
Som person är du nyfiken och engagerad i ditt arbete. Du är trygg i att arbeta självständigt men ser dig också som en del i teamet. Du arbetar med prestigelöshet och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier inom och utanför mottagningen.
Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar inlyssnande såväl gentemot patienter som kollegor.
Urval och rekrytering sker löpande då tillträde sker så snart som möjligt, så välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: info@sveakliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialistläkare gyn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveakliniken i Svedala AB
(org.nr 556734-4881)
Toftavägen 25 (visa karta
)
233 35 SVEDALA Kontakt
Enhetschef
Camilla Kronholm info@sveakliniken.se 0736-702396 Jobbnummer
9583685