Specialistläkare i Obstetrik och Gynekologi
Region Stockholm / Läkarjobb / Huddinge Visa alla läkarjobb i Huddinge
2025-09-17
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Bli en nyckelperson i vår verksamhet där du som specialist inom Obstetrik och Gynekologi får en variationsrik arbetsmiljö, från högspecialiserad till grundläggande graviditets- och förlossningsvård där du är med och ger den bästa vården till våra patienter!
Du erbjuds
en arbetsplats med spännande patientmöten
en engagerad arbetsgrupp som brinner för sina patienter och att möte patienter med behov och förväntningar utöver det vanliga
arbete riktat både mot det medicinskt komplicerade och mot att bidra till att utveckla den normala förlossningsvården.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Medicinska enheten Graviditet och förlossning omfattar all graviditets- och förlossningsvård samt fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Inom alla våra verksamheter jobbar vi i team läkare, barnmorskor och undersköterskor tillsammans.
Vi på Graviditet och Förlossning Huddinge har en tydlig högrisk profil med många komplicerade patientfall. I vårt uppdrag ingår komplicerade graviditeter som spänner över flertalet diagnoser. Vi erbjuder bl.a. specialiserad vård för kvinnor med graviditetsimmunisering, kvinnor som genomgått organtransplantation, kvinnor med HIV och kvinnor med psykisk sjukdom. Inom obstetriken på Huddingesjukhus möter du både patienter med komplicerade medicinska behov, men även patienter inom Min Barnmorska där möjlighet till hemfödslar finns.
I vår verksamhet finns det stor potential för personlig utveckling och lärande så vi hoppas du är nyfiken och öppen. Arbetet innefattar omväxlande arbete på mottagning, avdelning och operation, men med fokus på specialistmödravård. Jourtjänstgöring på mellanjoursnivå med bakjour i hemmet ingår.
Vi söker dig som
är specialistläkare med intresse för den avancerade obstetriken
vill utvecklas och har forskningsintresse
har förmågan att prioritera och arbeta under stress
vill arbeta i team och vill vara med och utveckla vårt teamarbete
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i Obstetrik och Gynekologi
Primärjourskompetens
Meriterande:
Forskningsintresse
Mellanjourskompetens.
Om rekryteringsprocessen
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset där befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare:
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå måste ansökan innehålla nedan:
Karolinskas meritförteckning för läkare som är elektroniskt ifylld med tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade samt undertecknad och vidimerad
Bevis om specialistkompetens
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer
Här hittar du mer information om ansökan till läkartjänster.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Kvinnohälsa och hälsoprofessioner, Graviditet Förlossning, Huddinge Kontakt
Stina Wretler stina.wretler@regionstockholm.se Jobbnummer
9513736