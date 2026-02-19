Specialistläkare i neurologi till GNR, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-02-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamheten för geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR) ingår i närsjukvårdsområde söder. GNR har två vårdavdelningar, en med inriktning rehabilitering (26A) och en för stroke/neurologi (26B). På avd 26B vårdas patienter med neurologiska sjukdomar,inklusive stroke.
GNR är i grunden välbemannad på läkarsidan och har 20 specialister samt 8 ST-läkare inom internmedicin, neurologi, geriatrik samt rehabiliteringsmedicin. Avdelning 26B rondas av en gemensam läkargrupp där internmedicinare med strokeinriktning och neurologer ingår. Dessa bemannar också en gemensam bakjourslinje för patientgruppen. Neurologimottagningen är relativt omfattande och innehar också ett konsultuppdrag under dagtid. Avd 26A rondas av geriatriker som arbetar i tvärprofesionella team. Nu söker vi dig som vill ingå i vårt arbetsteam som Neurolog.
Som neurolog hos oss kommer du att vara delaktig i vårt team på mottagningen och bidra till god och tillgänglig vård inom region Västernorrland.
På läkarsidan bemannas mottagingen av 5 specialister men här finns även 3 ST-läkare samt randande från andra verksamheter. Det finns goda möjligheter till fortbildning hos oss och vi värdesätter lärande och professionell utveckling.
Tjänsten avser tillsvidare och vi erbjuder en omfattning från halvtid upp till en heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Specialistläkare i neurologi till GNR, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Arbeta främst på neurologmottagningen med öppenvårdsneurologi. Du kommer även arbeta som neurologkonsult kontorstid
Avdelningsarbete förlagt under vardagar och helger kan förekomma och då på avdelning 26B
Delta i handledning av ST-läkare och läkarstudenter
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom neurologi
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet från avdelningsarbete, öppenvårdsmottagning samt bakjourskompetens
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Beslutsam
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Rifat Ekici +46 727 47 00 45 Jobbnummer
9751123