Specialistläkare i medicinsk gastroenterologi till nordisk naturmiljö
2026-04-22
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare - vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm och följ med på resan!
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera ett meningsfullt yrkesliv med närhet till hav, natur och balans i vardagen?
Ett mindre sjukhus i vacker skärgårdsmiljö söker nu en specialist inom medicinsk gastroenterologi till sitt engagerade team. Här erbjuds du en bred och varierad roll med möjlighet att påverka, utvecklas och samtidigt njuta av ett naturnära och familjevänligt liv. Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som specialistläkare i medicinsk gastroenterologi arbetar du kliniskt med utredning, behandling och uppföljning av patienter inom både öppen och sluten vård. Du ingår i ett tvärprofessionellt team där samarbete och kontinuitet står i fokus.
Arbetet är omväxlande och ger utrymme för egna initiativ. Möjlighet finns att anpassa tjänsten efter din profil och att utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna.
Arbetstid: 38,5 timmar/vecka
Lön: Konkurrenskraftig, individuell lönesättning, valuta-EUR
Vi söker dig som:
Har svenskt specialistbevis i medicinsk gastroenterologi
Har bred klinisk kompetens inom mag-tarmsjukdomar
Har minst 2 års erfarenhet som specialistläkare
Arbetar självständigt men trivs i team
Har intresse för att bidra till utveckling av verksamheten
Varför denna plats?
Här bor du i en trygg och levande skärgårdsmiljö med cirka 30 000 invånare. Området erbjuder fantastiska möjligheter till friluftsliv med segling, cykling, simning, golf och fiske direkt utanför dörren. För barnfamiljer finns kvalitativ barnomsorg och skolor, korta avstånd och en lugn, familjevänlig atmosfär. Det finns även goda möjligheter till arbete för medföljande partner.
Vad Dignus Medical erbjuder dig
Löpande stöd från en rekryterare före, under och efter din anställning
Stöd med boende och flytt, inklusive hjälp för din familj
Ta nästa steg i din karriär - och ett stort steg mot balans i livet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790
