Specialistläkare i mammografi sökes till Röntgen Halland, Varberg
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2026-08-03
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Vi söker specialistläkare med placering i Varberg inom radiologi med subspecialisering mammografi. Som vår nya arbetskamrat på vår trivsamma arbetsplats får du möjligheten att delta i arbetet på en framåtsträvande, modern och expanderande röntgenklinik som inkluderar MR och aktivt arbete med stöd av AI.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Bedriva bröstdiagnostik med sedvanliga metoder mammografi, ultraljud och MR. I Varberg har vi två mammomater och två ultraljudslab. I Halmstad har vi tre mammomater och två ultraljudslab. I screeningen har vi AI stöd. Vi utför corebiopsier i ultraljud och i mammografisk tomografi. Vi gör preoperativa indikeringar med tråd.
Vi har ett nära samarbete med kirurger, onkologer och patologer med multidisciplinära konferenser varje vecka. Tillsammans driver vi en bröstverksamhet som ligger väl i linje med Socialstyrelsens rekommendation.
Vi uppmuntrar utbildning, deltagande på SFBR:s vårmöte eller dylikt.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar cirka 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienterna.
Mammografin i Halland har fyra utbudspunkter som utför screening; Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Utredningsdiagnostik utförs i Halmstad och Varberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll som läkare, men också i ditt ledarskap. Vi vill att du värderar det kollegiala- och tvärprofessionella samarbetet högt, eftersom vi på avdelningen ska arbeta tätt ihop för att hitta arbetssätt som passar just oss. För att vi ska vara ett välfungerande och flexibelt team premieras engagemang och god samarbetsförmåga.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. MR bröstkunskap är meriterande. Vi kan erbjuda utbildning för den som inte är MR-kompetent. Vi använder Sectras mjukvara och det är meriterande om erfarenhet finns av systemet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som läkare här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Varberg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Medicinsk diagnostik Halland Kontakt
Avdelningschef Varberg
Camilla Savblom Olausson 070-2232801 Jobbnummer
10019198