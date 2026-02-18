Specialistläkare i kirurgi till dagkirurgisk verksamhet Lundby Sjukhus
2026-02-18
Vi på Capio Lundby Specialistsjukhus söker en specialistläkare i kirurgi till vår dagkirurgiska verksamhet i Göteborg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på hel- eller deltid, med arbete dagtid och helgfria vardagar. Här får du arbeta i en modern verksamhet där kvalitet, utveckling och patientfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Vi bedriver poliklinisk specialistsjukvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Hos oss möts du av ett personligt sjukhus, med nära kontakt mellan professioner och stor möjlighet att påverka både verksamhet och utveckling. Vårt kirurgteam består av erfarna kirurger, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare och är ett gäng där alla bidrar med kunskap och engagemang. Klimatet är öppet, stödjande och prestigelöst, vi hjälper varandra och delar erfarenheter varje dag.
Ditt uppdrag
I din roll hos oss arbetar du med bedömningar, undersökningar och polikliniska ingrepp inom allmänkirurgi, exempelvis bråck, gallbesvär, hemorrojder och varicer. Du deltar vid större dagkirurgiska operationer och blir en viktig del av vårt arbete med att ständigt förbättra våra patientflöden och arbetsmetoder. Hos oss får du tid och utrymme att utvecklas, och möjlighet att lära dig av erfarna och engagerade kollegor i ett stimulerande arbetsklimat.
Arbetsvillkor och arbetsmiljö
Dagtjänst, helgfria vardagar och sommarstängt tre veckor
Flexibilitet i arbetstid och möjlighet till deltidstjänst
En platt organisation där beslut tas nära verksamheten
Effektiva patientflöden och god arbetsmiljö
Förmåner
Kollektivavtal, förmånscykel, Västtrafikkort via lön och generöst friskvårdsbidrag
Centralt läge, 10 minuter från Göteborgs central
Goda möjligheter till operationstid - här finns verkligen chans att utveckla din kirurgiska skicklighet
Två årliga utvecklingsdagar för både hela sjukhuset och kirurgienheten
Kompetensutbyte med andra kliniker samt fortbildning, till exempel konferenser
Vem är du?
Legitimerad specialistläkare inom kirurgi, gärna med bredd från länssjukhus.
Du är trygg, positiv, prestigelös och har helhetsperspektiv med patienten i centrum.
Du gillar att samarbeta, dela din kunskap och bidra till vårt öppna klimat.
Du är nyfiken på utveckling och har intresse för förändring - och engagerad i att skapa högkvalitativ vård.
Självklart får du stöd av dina kollegor - här är du aldrig ensam.
Tjänsten kan passa både dig som idag har en tyngre roll på en större klinik och vill arbeta dagtid med mer grundläggande kirurgi, eller dig som nyligen blivit specialist och söker en arbetsplats där du får utvecklas och operera mycket.
Ansökan
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: heltid/deltid
Start: enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte utan skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig! Publicerat: 251205
Sista dag att ansöka är 260115
Sista dag att ansöka är 260115
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6864506-1848445". Omfattning
