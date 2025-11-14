Specialistläkare i kardiologi till Medicinkliniken, Ersta sjukhus
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Läkarjobb / Stockholm
Om arbetsplatsen Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Hjärtmottagningen tillhör vår medicinklinik och erbjuder planerade besök på vardagar för patienter som har behov av specialistvård inom kardiologi. Mottagningen är modern och välutrustad med väl utarbetade patientflöden. Genom att använda våra resurser på bästa sätt kan vi erbjuda en evidensbaserad och personcentrerad vård av högsta kvalitet. Vi är nu inne i en spännande fas med stort utvecklingsfokus och tillväxt där vi utökar vårt kardiologiska uppdrag, expanderar vår forskningsverksamhet, implementerar e-hälsa och fokuserar ännu mer på personcentrerat arbete. Vi står även inför uppstart av en mottagning för klinisk fysiologi, som kommer att vara belägen i samma lokaler som vår hjärtmottagning, vilket goda ger förutsättningar för ett nära samarbete mellan diagnostik och klinik.
Om rollen
Som läkare hos oss träffar du patienter i behov av kardiologisk specialistkompetens för ny- och återbesök. De vanligaste diagnosgrupperna är arytmi, hjärtsvikt, ischemi, klaffel och hypertoni. Vi utför också preoperativa utredningar, elkonverteringar samt ekokardiografi.
Vi samarbetar med sjukhusets med övriga kliniker, inklusive vår egen intensivvårdsavdelning och med primärvården.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med mottagningsarbete och som tycker om att arbeta som del av ett team.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är specialistläkare inom kardiologi
har bred allmänkardiologisk erfarenhet
har erfarenhet av pacemakermottagning
självständigt kan utföra och tolka ekokardiografiska undersökningar.
Forskningserfarenhet samt dubbelkompetens i internmedicin är meriterande.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson: Katarzyna Isaksson, Sektionschef, katarzyna.isaksson@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Henrik Nilsson, Läkarförbundet, henrik.nilsson@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
