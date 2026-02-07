Specialistläkare i internmedicin till Medicinkliniken i Ljungby
2026-02-07
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
På medicinkliniken i Ljungby finns medicinmottagning med klinisk fysiologi, bentäthetsmätning (för hela Kronobergs län) samt dialysavdelning. Slutenvården består av en avdelning som är indelad i två sidor, den ena inriktad mot stroke/neurologi och internmedicin medan den andra är inriktad mot kardiologi och internmedicin. Under år 2026 är vi också i uppstartsfasen av en akutvårdsavdelning med integrerad IMA. Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Ljungby har ett upptagningsområde på ca 52 000 invånare. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar.
På medicinkliniken råder ett gott samarbetsklimat. Vi har den lilla klinikens fördelar och är öppna för egna idéer och förslag. Det är lätt att kommunicera med andra kliniker och beslutsvägarna är korta. Vi erbjuder ett intressant arbete med stora möjligheter till personlig utveckling.
För den som inte redan bor i Ljungby men lockas av tanken på att leva i en mindre stad har Ljungby mycket att erbjuda. Du kan välja mellan fridfulla villaområden eller bekväma lägenheter i stadskärnan. Möjligheten att bygga ditt eget hus finns också genom tillgängliga tomter. Oavsett var du väljer att bosätta dig i Ljungby stad, så har du nära till alla stadens fördelar. Det breda utbudet av boendemöjligheter gör Ljungby till en lockande plats att leva och bo.
Hos Region Kronoberg erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder trygghet, utveckling och förmåner som gör skillnad i vardagen.
* Som anställd hos oss får du en trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi satsar på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension.
* Vi vill också skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Därför erbjuder vi föräldrapenningtillägg som innebär att du får 10 procent av din grundlön i upp till 180 dagar, fram till att barnet fyller två år.
* Din hälsa är viktig för oss. Du får ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år samt tillgång till våra egna träningslokaler.
* Skobidrag på 1 000 kronor per år för fotriktiga och ergonomiska arbetsskor.
Som medarbetare i Region Kronoberg får du ta del av många förmåner och rabatter - från kollektivtrafik till arbetsskor - i en organisation som värnar om sina medarbetare och arbetar för ett hållbart arbetsliv
Vi söker dig som är dubbelspecialist inom internmedicin och kardiologi, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin eller lungmedicin och som vill vara en del av ett engagerat och kompetent team i Ljungby. Överläkarkompetens är meriterande. Du erbjuds du ett varierande arbete med huvudsaklig inriktning på din subspecialitet. På sjukhuset finns en väl utbyggd dialysavdelning och hematologisk dagvård, endoskopienhet, lungmottagning samt klinisk fysiologi och pacemakermottagning. Som kardiolog är ekokardiografikompetens ett krav. Tjänsten innefattar även jourtjänstgöring som bakjour eller akutöverläkare under dagtid, kvällstid och helger samt tjänstgöring på AVA och som kardiolog på HIA.
Vi värdesätter kompetensutveckling och erbjuder generös möjlighet till vidareutbildning genom deltagande i kurser samt på nationella eller internationella kongresser. Region Kronoberg har dessutom ett eget FoU-centrum med ett flertal forskare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och dubbelspecialist enligt ovan. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta i team och är lyhörd. Goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi kommer rekrytera löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I din ansökan vill vi att du bifogar:
* CV
* Personligt brev
* Läkarlegitimation
* Examensintyg
* Relevanta arbetsintyg
* Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz bifogar du ett giltigt arbetstillstånd.
ÖVRIGT
Månadslön
