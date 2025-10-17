Specialistläkare i internmedicin eller annan specialitet
2025-10-17
Vi söker dig som har efarenhet av och/eller intresse för koagulation - inrikting mot trombos- och blödningssjukdomar.
Akuta internmedicinska kliniken (AIM) är en plats där klinisk verksamhet, utbildning och forskning går hand i hand - med fokus på kvalitet, utveckling och lärande i vardagen. Här finns goda möjligheter att bedriva och utveckla forskning inom området koagulation, både i samarbete med universitetet och genom egna projekt.
Vårt erbjudande
Det här är ett unikt tillfälle att vara med och utveckla en ny klinik och samtidigt fördjupa dig inom ett högspecialiserat område. AIM befinner sig i en spännande fas där arbetssätt, kultur och struktur formas tillsammans - och där din kompetens gör verklig skillnad.
Vi erbjuder:
• Flexibilitet i tjänsten - arbeta helt på koagulationsmottagningen under kontorstid, eller kombinera med kliniskt arbete på vårdavdelning eller MIMA.
• Möjlighet till jour- eller bakjoursuppdrag utifrån erfarenhet och intresse.
• Utvecklingsmöjligheter inom forskning, utbildning och förbättringsarbete i en akademisk miljö.
• Ett sammanhållet uppdrag där klinik, utbildning och forskning samverkar för patientnytta och kunskapsutveckling.
• En arbetsmiljö präglad av tillit, delaktighet och kollegialt stöd, med fokus på lärande och långsiktig hållbarhet.
Hos oss får du använda och vidareutveckla din specialistkunskap i en miljö som uppmuntrar engagemang, reflektion och nytänkande.
Akuta internmedicinska kliniken (AIM) är en nybildad klinik vid universitetssjukhuset i Linköping. Här samlas den akuta internmedicinska vården - vårdavdelningen inom akut internmedicin (B172), den medicinska intermediärvårdsavdelningen (MIMA) och koagulationsmottagningen - under ett gemensamt uppdrag: att stärka och utveckla den breda internmedicinen.
Vid koagulationsmottagningen bedriver vi specialiserad vård för patienter med trombos- och blödningssjukdomar. Vi erbjuder både utredning, behandling och uppföljning samt fungerar som regionalt expertstöd inom området.
På MIMA, vår medicinska intermediärvård, vårdas patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men inte kräver intensivvård - en vårdnivå där avancerad medicinsk kompetens möter ett nära teamarbete.
På vårdavdelningen inom akut internmedicin möter vi ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomstillstånd, ofta med hög komplexitet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kollega som vill vara med och stärka vårt arbete inom trombos- och blödningssjukdomar. En större del av tjänsten är förlagd till koagulationsmottagningen, där du arbetar med utredning, behandling och uppföljning av patienter med tromboemboliska sjukdomar och ökad blödningsbenägenhet.
Du kommer även att delta i regional konsultverksamhet och bidra i klinikens gemensamma utvecklingsarbete.
Tjänsten kan, beroende på din bakgrund och önskemål, kombineras med arbete på vårdavdelning inom akut internmedicin eller MIMA samt med jour- eller bakjoursuppdrag beroende på erfarenhet. Handledning läkare under utbildning och studenter ingår som en naturlig del i uppdraget.
Om dig
Du är specialistläkare, gärna inom internmedicin, hematologi, anestesi, klinisk kemi eller annan relevant specialitet, med intresse för eller erfarenhet av trombos- och blödningssjukdomar.
Har du forskningsbakgrund eller intresse av att utvecklas inom området ser vi det som en merit.
Du är nyfiken, engagerad och samarbetsinriktad, med god förmåga att skapa förtroende och bidra till en kultur av tillit och lärande.
Vi söker dig som trivs i en miljö där man bygger tillsammans, som har vilja att påverka och mod att tänka nytt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
