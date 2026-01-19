Specialistläkare i gynekologi och obstetrik
2026-01-19
Vill du vara med och utveckla en verksamhet i framkant inom kvinnosjukvården? Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom gynekologi och obstetrik, i en miljö som präglas av samarbete, lärande och utveckling.
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och ditt engagemang!Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning är centralt belägen i Göteborg i nya och fräscha lokaler nära Järntorget och arbetar med öppenvård som inte kräver sjukhusets resurser.
I Regionhälsan finns även barnmorskemottagningar i Göteborg och Södra Bohuslän, där det finns en specialistenhet för gravida med missbruk samt en ultraljudsmottagning som utför KUB och tidigt ultraljud. Mottagningen för gravida och nyförlösta - Agnes, är en subakut lättakutmottagning för patienter som kan behandlas i öppenvård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med obstetriken på SU/Östra, vilket möjliggör en sammanhållen vårdkedja och ett operativt samarbete mellan sluten- och öppenvård. Vi har även en utbildningsinstans för ST-läkare inom både gynekologi och allmänmedicin.
På Masthugget är vi ett team på totalt 50 medarbetare som består av, gynekologer, obstetriker, barnmorskor, undersköterskor och administrativ personal. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Om arbetet
Som specialistläkare hos oss på obstetrikmottagningen kommer du att arbeta både med vår lättakutmottagning för gravida och nyförlösta samt inom övrig specialistmödravård.
Inom gynekologimottagningen arbetar vi i team med olika fokusområden, såsom endometrios, dysplasi och preventivmedel.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens, utveckla våra arbetssätt och vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Vi har regelbundna ronder och läkarmöten som skapar goda förutsättningar för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. Som ny specialist erbjuds du dessutom en tydlig introduktions- och fortbildningsplan för att komma in i arbetet på bästa sätt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis i obstetrik samt gynekologi och som har ett genuint intresse för arbete inom öppenvård. Har du dessutom ett särskilt engagemang för områden som dysplasi, preventivmedel eller mödravård ser vi det som en fördel. Det är meriterande om du har handledarutbildning, är kolposkopist eller har flera års erfarenhet efter specialistexamen. Vi välkomnar även dig som nyligen blivit specialist och som vill fortsätta utvecklas i en stimulerande och lärande miljö. Som person är du flexibel, engagerad och har ett professionellt förhållningssätt, samtidigt som du trivs med att arbeta i team och bidrar till ett gott samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placeringen av tjänsten är på Mottagning för gravida och nyförlösta (Agnes) samt läkarmottagningen för gravida. Vid intresse finns det möjlighet att kombinera tjänsten med arbete inom specialistmödravården och/eller andra delar av verksamheten.
Vår målsättning är att på sikt ge möjlighet för dig att kombinera arbete både inom obstetrik och gynekologi på Masthuggets gynekologi och obstetrikmottagning.
Urval och intervjuer kommer att ske under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
