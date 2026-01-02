Specialistläkare i gastroenterologi - sjukhustjänst i centrala Stockholm
Är du specialist i gastroenterologi och söker en kliniskt bred och utvecklande roll på ett väletablerat sjukhus i centrala Stockholm?
Nu har du chansen att arbeta i en engagerad och multidisciplinär miljö, där du får använda hela din kompetens - mitt i hjärtat av huvudstaden.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Du kommer att arbeta på en internmedicinsk klinik med inriktning mot gastroenterologiska utredningar och behandlingar, både i öppenvård och på vårdavdelning.
Arbetet omfattar utredning och behandling av patienter med tillstånd som:
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Funktionella mag-tarmsjukdomar
Leversjukdomar
Dyspepsi och reflux
Celiaki, malabsorption, motilitetsrubbningar m.m.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra internmedicinska specialister, sjuksköterskor, dietister och undersköterskor. Mottagningen har ett starkt fokus på god vård, effektivt patientflöde och utveckling av digitala och patientnära lösningar.
Vi söker dig som:
Har svenskt specialistbevis i gastroenterologi och hepatologi
Har bred klinisk kompetens och gärna flera års erfarenhet
Har vana att handlägga både akuta och kroniska mag-tarmsjukdomar
Är samarbetsinriktad, ansvarstagande och har god kommunikativ förmåga
Trivs i ett multidisciplinärt team och har intresse för förbättringsarbete och utveckling
Varför Stockholm?
Du arbetar på ett av Sveriges mest centralt belägna sjukhusområden, omgivet av vatten, parker och stadens puls. Med goda kommunikationer och närhet till allt Stockholm har att erbjuda, får du både professionella möjligheter och hög livskvalitet - i en miljö där arbetsglädje och utveckling står i fokus.
Vad Dignus Medical erbjuder dig:
Löpande stöd under hela rekryteringsprocessen
Hjälp vid flytt till Stockholm, inklusive stöd i bostadssökning
Stöd för medföljande familj vid behov
Vill du arbeta i en klinisk miljö där din specialistkompetens inom gastroenterologi verkligen tas till vara? Tveka inte - skicka din ansökan idag eller kontakta oss för mer information.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
