Specialistläkare i dermatologi Estetisk inriktning till privat klinik
Skalpell & Sutur AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
Plastikkirurgen Stockholm är en väletablerad privat klinik inom plastikkirurgi och avancerad estetisk hudbehandling, belägen i hjärtat av Hammarby Sjöstad. Vi erbjuder våra patienter förstklassiga behandlingar i en trygg och professionell miljö. Nu söker vi en specialistläkare i dermatologi som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång.
Som en del av vårt team blir du en viktig nyckelperson i verksamheten, där vi lägger stor vikt vid både medicinsk kompetens och din personliga förmåga att skapa trygghet och förtroende hos våra patienter.
Plastikkirurgen Stockholm är en klinik med ett dedikerat team av specialister inom plastikkirurgi. Vi arbetar i moderna lokaler utrustade med den senaste teknologin och erbjuder ett brett spektrum av kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar. Hos oss står patienten alltid i fokus, och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare trivs. Om tjänsten
Vi söker en hudläkare med tydlig estetisk profil till vår privata specialistklinik inom plastikkirurgi och avancerad estetisk hudbehandling.Dina arbetsuppgifter
Konsultationer inom estetisk dermatologi och hudkvalitet
Medicinsk bedömning av hud inför och efter estetiska behandlingar
Upprättande av individuella hudbehandlingsplaner
Uppföljning av resultat och långsiktiga hudprogram
Samarbete med plastikkirurger, injektionsbehandlare
Rådgivning kring kombinationsbehandlingar (laser, hudföryngring, injektioner m.m.)
Bedömning av hudens lämplighet inför estetiska ingrepp
Arbetet är konsultativt och patientnära, med tydligt fokus på estetiska resultat och premiumupplevelse.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i dermatologi
Stark estetisk förståelse och intresse för hudens kvalitet och åldrande
God kommunikativ förmåga i konsultationssituationen
Erfarenhet av privat vård eller estetisk verksamhet är meriterande
Meriterande:
Erfarenhet av estetisk dermatologi
Kunskap om laser, hudföryngring, pigmentbehandlingar och ärr
Erfarenhet av arbete nära plastikkirurgi eller estetiska team
Intresse för hudens roll i helhetsresultat vid estetiska ingreppDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett starkt estetiskt öga och känsla för hudens helhetsintryck
Är konsultativ, trygg och pedagogisk i mötet med patienter
Trivs i en privat premiumverksamhet med höga kvalitetskrav
Vill vara med och utveckla ett ledande erbjudande inom estetisk dermatologi
Vi erbjuder
Modern privat klinik med tydlig estetisk profil
Nära samarbete med erfarna plastikkirurger och estetiska behandlare
Flexibelt upplägg: heltid, deltid eller konsult
Stark efterfrågan och etablerat patientflöde
Möjlighet att påverka och bygga upp dermatologidelen i verksamheten
Ansökan och kontakt
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026 till tobias@plastikkirurgen.com
.
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet? Tveka inte att kontakta vd Tobias Lange på telefon 070-818 20 62 eller via e-post: tobias@plastikkirurgen.com
.
Vi ser fram emot att få lära känna dig och välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tobias@plastikkirurgen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skalpell & Sutur AB
(org.nr 559247-0909), http://plastikkirurgen.com
Fredriksdalsgatan 14 (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Kontakt
Vd
Tobias Lange tobias@plastikkirurgen.com 070-818 20 62 Jobbnummer
9771345