Specialistläkare i barnpsykiatri till BUP Konsultenhet/sektion BUP FoUU
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar 0-17 år med psykiatrisk problematik och samtidig somatisk sjukdom? BUP Konsultenhet söker nu en specialistläkare med intresse för pediatrisk konsultationspsykiatri!
BUP Konsultenhet erbjuder barnpsykiatrisk bedömning och behandling på specialistnivå till patienter vars psykiatriska problematik är förknippad med/orsakad av underliggande somatisk sjukdom.
Det kan vara barn med allvarlig eller kronisk sjukdom som t. ex. cancer och diabetes. En annan viktig målgrupp är även barn och ungdomar med komplexa funktionella tillstånd. BUP Konsultenhet har nära samarbete med barnmedicin. I uppdraget ingår även att delta i psykosociala ronder och ge konsultation till barnsjukhusens personal.
BUP Forsknings- och utvecklingscentrum (BUP FoUU) är en sektion som fungerar som sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm (SLSO); baserat på klinisk verksamhet med bedömningar och behandling av barnpsykiatriska patienter. I dagsläget finns fem kliniska enheter inom BUP FoUU: Konsultenheten, OCD och relaterade tillstånd, könsinkongruens och könsdysfori samt internetförmedlad behandling, samt ett flertal projekt och studier som samarbete med olika forskargrupper på KI.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar barnpsykiatriska bedömningar tillsammans med psykolog, socionom, sjuksköterska samt kollegor, liksom stort fokus på samverkan och konsultationer med den somatiska barnsjukvården. Specifikt för konsultationspsykiatri är att den barnpsykiatriska bedömningen och behandlingen är särskilt anpassad utifrån kunskap om somatiskt sjuka barn och ungdomar och den vård som ges på barnklinik. Bedömningarna kan innefatta komplicerad differentialdiagnostik och samråd kring farmakologiska interaktionseffekter. Det konsultationspsykiatriska uppdraget omfattar även att skapa förståelse för och ge kunskap om barn med psykiatriska symtom och/eller funktionsnedsättning och samarbeta och stötta kollegorna på barnklinikerna.
Delaktighet i verksamhetsutveckling och systematisk verksamhetsuppföljning ingår som del i det dagliga arbetet. Kvalifikationer
Vi söker en barnpsykiater med intresse för pediatrisk konsultationspsykiatri och som vill vara med och utveckla verksamheten.
Erfarenhet av barnpsykiatrisk utredning, diagnostik och behandling är ett krav och du får också gärna ha erfarenhet av annan barnsjukvård, projektarbete, forskning eller annat utvecklingsarbete.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga samt vara självgående och flexibel. Du är trygg och stabil. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Konsultenhet är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
