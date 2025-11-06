Specialistläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering
2025-11-06
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Vi söker nu 3 st specialistläkare i Barn och ungdomsneurologi med habilitering till sektionen för barnneurologi.
Vi är i dagsläget 8 specialister och på Akademiska barnsjukhuset finns också 4 ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Barnneurologi är ett ämnesområde i stark utveckling där våra diagnostiska och terapeutiska möjligheter ökar för flera diagnosgrupper. Forskning och utveckling är en viktig del av vår verksamhet och i nuläget bedrivs forskning framför allt inom områden som förvärvad hjärnskada, neuroonkologi, epilepsi, neuromuskulär sjukdom, syndrom samt likvorcirkulationsstörning.
Sektionen för barnneurologi bedriver slutenvård med utrednings- och akutplatser. När barn med neurologiska tillstånd vårdas på intensivvårdsavdelningar är vi med i rondarbetet på vardagar. Vi har också en omfattande barnneurologisk dagvårds- och öppenvårdsmottagning, ett neurorehabiliteringsteam och en öppenvårds-mottagning kopplad till vår länshabilitering. Vi genomför utredningar avseende CNS-missbildningar, hydrocefalus, rörelsestörningar, oklara syndrom samt avancerad behandling avseende spasticitet, DBS, VNS, ketogen kost och epilepsikirurgi. Vi har ett sjukvårdsregionalt ansvar för barnneurologi inom Sjukvårdsregion Mellansverige och ett nära samarbete på Akademiska barnsjukhuset med bland annat barnonkologi, neonatologi, neurokirurgi, neuroradiologi samt Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelningar och arbetar ofta i team med andra yrkesprofessioner.
Ditt uppdrag
Som specialistläkare kommer du att delta i samt ansvara och leda arbetet inom barnneurologins olika ämnesområden i samarbete med kollegor. Tjänsten innebär också att delta i forskning, utveckling och utbildningsarbete. I tjänsten ingår olika typer av jourarbete.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin och specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi och habilitering. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i tvärprofessionella team.
Din kompetens
Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Du behärskar komplexa frågor och har förmågan att analysera och lösa komplicerade problem. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning inom sektionen för barnneurologi.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Gunnar Liminga, 018-611 58 49.
Fackligt ombud Anna Nielsen Persson, nås via växel 018-611 00 00.
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Omfattning
