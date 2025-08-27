Specialistläkare i allmänradiologi och subspecialist inom Nuklearmedicin
2025-08-27
Om arbetet
Vi söker överläkare/specialistläkare till vår Nuklearmedicinska enhet i Halmstad.
Som läkare arbetar du nära våra BMA och kliniker. Du träffar en del patienter men mycket av arbetet består i att prioritera remisser och att granska och skriva utlåtanden. Möjlighet finns att hålla ronder. Idag håller vår läkare på nuklearmedicin Lung-MDK.
Arbetstiden är dagtid måndag till fredag och det finns en stor flexibilitet kring tjänstgöringsgrad.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar cirka 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienterna.
Röntgenavdelningen i Halmstad består av 3 CT, 2 MR, 3 ultraljud, 3 konventionell röntgenlab, genomlysning med viss intervention, bentäthetsmätning, mammografi och nuklearmedicin.
På vår nuklearmedicinska enhet har vi 2 GE NM/CT 870(SPECT). Vi använder Xeleris för utvärdering. Vi har också en förhoppning att kunna införskaffa 1 PET-CT framåt. Idag får våra patienter i regionen hjälp med sina PET-CT undersökningar i Lund, Malmö och Göteborg.
Vi är för närvarande 1 läkare och 5 BMA/Röntgen-ssk på sektionen.
Vi har dagligen kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samarbetar kring olika undersökningar.
Vi söker dig i första hand som är specialist inom allmänradiologi och färdig subspecialist inom Nuklearmedicin.
Arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga och en hög grad av flexibilitet. Som person är du relationsskapande och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Din kommunikativa förmåga är god och du kan utrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Röntgen Halland, Region Halland
Jennie Olsson, Avdelningschef/Läkarchef 035-174541
