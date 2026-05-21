Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Borensberg
2026-05-21
Vi på Vårdcentralen Borensberg söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats. Söker du en spännande utmaning i att vara medicinskt ledningsansvarig (MLA) och att ingå i en ledningsgrupp för en mindre vårdcentral?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Borensberg ligger centralt belägen i centrala Borensberg och har 6 200 listade patienter. På vårdcentralerna finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium.
Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Vårdcentralerna Lyckorna och Borensberg har en samlad organisation med gemensam ledningsgrupp.
Under våren 2024 genomfördes en sammanslagning av Vårdcentralerna Borensberg och Vårdcentralen Lyckorna med syfte att bilda en robust verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som MLA är cirka 20 % i omfattning och innebär att ansvara för att patientsäkerheten är hög, att följa upp verksamhetens medicinska resultat och utreda och förebygga avvikelser. MLA ska också bistå verksamhetschef i medicinska frågor och ansvara för att delta i de möten och utbildningar som behövs för att fullfölja sitt uppdrag. MLA ska vara en god förebild och representant för vårdcentralen såväl internt som externt.
Arbetsgrupp
Vi har välfungerande, välutrustade och trivsamma lokaler, samt ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, äldrevårdsmottagning, BVC, psykosocialkompetens, dietistkompetens, fotvård och laboratorium. Vi är cirka 50 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Här arbetar vi tillsammans med samarbete och respekt för varandras kompetens, vårt mål är ett arbetsklimat där alla ska ha omväxlande arbetsuppgifter och kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Kravet för tjänsten är att du är specialist i allmänmedicin. Du har svensk läkarlegitimation (bifogasansökan), specialistbevis samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1.
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Vi ser att det är fördel om du har några års erfarenhet som färdig specialist Om du har tidigare erfarenhet av att vara medicinskt ledningsansvarig eller haft någon annan ledningsfunktion sedan tidigare så är det meriterande
Körkort B är krav. Vi ser att olika språkkunskaper är en framgångsfaktor för att möta våra patienter.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Du är trygg i din professionella roll, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har stort engagemang för det allmänmedicinska arbetssättet. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ett positivt och professionellt förhållningssätt där ni arbetar i team och löser utmaningar tillsammans. Du har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Som MLA är det viktigt att du är kvalitetsmedveten och noggrann. Du ska vara självgående och ta initiativ samt driven att genomföra det som vi i ledning har beslutat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921387