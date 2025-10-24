Specialistläkare i allmänmedicin till växande verksamhet
2025-10-24
Botvids vårdcentral är en liten, privatägd vårdcentral som har vårdavtal med Region Stockholm. Vårdcentralen ligger i Hallunda centrum och öppnades i maj 2023 av en grupp specialistläkare och psykologer som tillsammans med övrig personal har över 100 års erfarenhet av att arbeta i Hallunda. Vi känner väl till området och dess befolkning och lägger stor vikt vid gott bemötande, kontinuitet och tillgänglighet. Vår personal pratar utöver svenska ett flertal olika språk, såsom arabiska, turkiska, syrianska, kantonesiska, mandarin, polska, finska, ryska, sorani, pashto och engelska . Verksamheten uppskattas av patienterna, vilket speglats i mycket fina resultat i den Nationella Patientenkäten. Vi ökar stadigt i antal listade patienter och har nu drygt 5000 listade patienter, varför vi nu vill förstärka vårt team med ytterligare en specialistläkare i allmänmedicin.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Rollen innefattar till stor del sedvanliga arbetsuppgifter för en allmänläkare, där du har ett stort utrymme att påverka processer och rutiner. En stor andel av våra listade patienter är multisjuka, vilket ställer krav på läkarnas medicinska kompetens. För att möjliggöra god tillgänglighet har vi varje dag en jourläkare som, tillsammans med en sjuksköterska och en undersköterska, tar hand om mer brådskande patientfall. Läkarna delar på jourläkaruppdraget och arbetar vanligen en del av dagen som jourläkare och resten av dagen med planerade besök. Detta innebär en variation i arbetet och tillfredställelsen i att snabbt kunna ge rätt vård till de patienter som behöver det. Vi har ett öppet klimat och rondar patienter mellan yrkesgrupperna dagligen för öka förutsättningarna att kunna använda våra resurser på bästa sätt. Vi har ett välfungerande psykosocialt team, med god tillgänglighet till bedömning och behandling av våra patienter, även mer specialiserad behandling såsom EMDR-behandling vid PTSD. Utöver det har vi utökat uppdrag för psykisk hälsa barn och ungdomar, som bemannas av barnpsykologer och psykoterapeut med mångårig erfarenhet. Vi är nu i ett spännande utvecklingsskede så dina idéer och insikter kommer att vara av stor betydelse. Du kommer vara en del av ett mindre team som består av specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykologer, psykoterapeut, administratörer och medicinska sekreterare.
Minimikrav för att söka tjänsten hos oss:
Specialistläkare i allmänmedicin.
Vara folkbokförd i Sverige och ha goda kunskaper i svenska och engelska både i skrift och tal.
Förmåga att samarbeta med övriga yrkesgrupper på en vårdcentral och mycket goda sociala egenskaper.
Vårdcentralen har öppet helgfria vardagar kl. 7-18, vilket innebär att du kommer ha varierande arbetstider där du ibland öppnar kl. 7 och ibland stänger kl. 18.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef Sofie Blume på sofie@botvidsvardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
