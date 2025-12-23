Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ystad
2025-12-23
Vill du arbeta i en stimulerande och trygg miljö tillsammans med kompetenta kollegor - mitt i hjärtat av vackra Ystad?
Vi söker trygga och engagerade specialister i allmänmedicin med intresse för primärvårdens bredd, inklusive hemsjukvård. Hos oss får du använda din specialistkompetens i en verksamhet där din erfarenhet gör verklig nytta - för både kollegor och patienter.
Vi är en välfungerande vårdcentral belägen i centrala Ystad med 14 800 listade patienter. Här finns mycket goda kommunikationsmöjligheter med såväl bil som kollektivtrafik. Vi som arbetar här har en bred kompetens inom hälsa och sjukvård där vi möter patientens behov inom flera olika områden. Vidare arbetar vi aktivt med förebyggande vård för att stärka det friska och uppmuntrar patienten att ta ansvar för sina levnadsvanor och hälsa.
På vårdcentralen arbetar cirka 60 medarbetare som erbjuder komplett primärvård där sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, kurator och psykolog samarbetar med patienten i centrum. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier. På vårdcentralen finns medarbetare som har arbetat olika länge vilket är en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande.
Nu välkomnar vi två specialister inom allmänmedicin. Hos oss får du chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov.
I din roll som läkare har du ett nära samarbete med de olika yrkeskategorierna som är verksamma hos oss, vilket skapar goda möjligheter att lära känna varandra. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral såsom planerad och akut mottagning. Vi ser gärna att du har kunskapen och intresserad av att arbeta med hemsjukvård.
Vi är en stor arbetsplats och arbetar ständigt med att stärka samarbetet inom vårt ansvarsområde och vill gärna att du är med och påverkar den fortsatta utvecklingen av Vårdcentralen Ystad. Din kompetens och ditt engagemang blir värdefulla resurser för oss.
Arbetstiden är förlagd till måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistkompetens inom allmänmedicin. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för allmänmedicin och gärna hemsjukvård.
Vi tror att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärprofessionellt. Du har ett synsätt där du väljer att fokusera på möjligheter i stället för hinder. Därtill har du förmågan att skapa förtroende hos patienter och närstående samt är positiv, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Vidare ser vi att du både har förmågan och viljan att bidra aktivt till utvecklingen av verksamheten utifrån de behov som finns. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
