Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Ullared
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Vi söker nu en specialist i allmänmedicin till vår arbetsplats. Vill du arbeta i en stabil, gemytlig och kompetent arbetsgrupp med stora möjligheter att påverka din arbetsvardag? Då är vårdcentralen Ullared en arbetsplats för dig! Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som läkare hos oss får du en varierad och meningsfull vardag. Du ingår i ett team där kontinuitet och kvalitet står i fokus. Vi ser till att varje läkare har ett tydligt och rimligt uppdrag.
Du möter patienter i alla åldrar och diagnosgrupper. Som glesbygdsvårdcentral får vi ofta vara första kontakt även vid akuta åkommor, vilket ger ett brett och stimulerande uppdrag.
Du deltar i det tvärprofessionella samarbetet med sjuksköterskor, undersköterskor och rehabteam, samt i nära kontakt med kommunens verksamheter – bland annat ett tätt samarbete med sjuksköterskorna på våra två SÄBO.
Vi tar oss tid, visar respekt och arbetar för rätt vårdnivå – alltid med patienten i centrum. Du får också möjlighet att bidra till vårdcentralens utveckling med dina idéer och din kompetens.
Om arbetsplatsen
Ullareds vårdcentral är en välfungerande och trivsam glesbygdsvårdcentral belägen i Falkenbergs inland, lätt att nå med både bil och kollektivtrafik. Vi har cirka 5 000 listade patienter och omkring 20 medarbetare.
Vi är en mindre enhet, vilket ger goda förutsättningar för samarbete, patientkännedom och teamarbete. Som en glesbygdsvårdcentral är våra patienter trogna och har ofta varit listade hos oss länge – kontinuitet och förtroende är kärnan i vår verksamhet.
Vi erbjuder en bred primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning (inkl. BVC), fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator, eget laboratorium samt specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes. Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog ingår i vårt rehabteam och arbetar nära tillsammans med läkargruppen. Våra undersköterskor är ett ovärderligt stöd i den dagliga driften på mottagningen.
Vi är en uppskattad utbildningsplats för läkarkandidater, AT- och ST-läkare, och har ett starkt engagemang i SFAM både regionalt och nationellt.
Vi brinner för fortbildning och kompetensutveckling. Vi har varit med och anordnat allmänläkardagar i Halland och är engagerade i Läkemedelskommitténs Terapigrupper i Region Halland.
Hos oss är varje medarbetare en viktig del av teamet!Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Specialist i allmänmedicin med intresse för primärvård.
Engagerad, initiativtagande och samarbetsvillig.
Strukturerad men flexibel, med förmåga att bidra till goda arbetsflöden.
Ansvarsfull och professionell i ditt bemötande mot patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. För att säkerställa en god och säker kommunikation med patienter, kollegor och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som specialistläkare i allmänmedicin i Region Halland här
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Falkenbergsvägen 1 (visa karta
)
311 60 ULLARED Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Albin Mörtsell, Hallands läkarförening 0346-56373 Jobbnummer
9997266