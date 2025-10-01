Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Tingsryd
2025-10-01
Välkommen till Region Kronoberg! Här arbetar 6500 personer för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården omfattar 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, primärvårdens hälsoenhet, familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter så att Kronobergarna får rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
På vårdcentralen i Tingsryd erbjuder vi grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldrar, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatri-kompetens. Vi är ett välfungerande och trevligt team med flera olika yrkeskategorier. Vårt motto är att alltid ha patienten i centrum och vår värdegrund är respekt för människan.
Vi söker nu efter dig som är specialistläkare i allmänmedicin som vill vara med och forma framtidens nära vård tillsammans med oss! Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum.
Vi arbetar utifrån målsättningen 1100 listade patienter per läkare och har siktet inställt på att skapa en god kontinuitet och tillgänglighet för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Men kontinuiteten i primärvården kan inte vila på bara en person - teamarbete är därför centralt hos oss och samtliga yrkeskategorier i teamet delar ett gemensamt ansvar för att patienten blir väl omhändertagen. Här gäller laget framför jaget och vi arbetar med att skapa förutsättningar för teamet på vårdcentralen att finnas där för patienten.
Region Kronoberg har kollektivavtal, friskvårdsbidrag, personalgym, företagshälsovård och ett flertal andra personalförmåner. Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/formaner/
Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi vill skapa förutsättningar för att du ska kunna fokusera på det du gör bäst - att vara specialist i allmänmedicin och göra gott för dina patienter. Vi arbetar enligt rätt använd kompetens (RAK) och utreder vilka uppgifter som kan göras av andra yrkesgrupper. Det har bland annat resulterat i att medicinska sekreterare bokar och kallar och håller ihop de medicinska processerna. Vi har även undersköterskemottagningar och sjuksköterskemottagningar som bland annat har som uppgift att följa upp patienterna.
Just nu fokuserar vi bland annat på att utarbeta kliniska spår för de stora patientgrupperna och arbetar för att ta fram nya arbetssätt för att kunna ta hand om de patienter som behöver oss mest. Vi har även ett pågående arbete med att lista patienterna på fast läkarkontakt för att ytterligare förbättra kontinuiteten.
Förutom sedvanligt arbete som specialist i allmänmedicin kommer du att:
• Vara drivande i att utveckla och bygga upp framtidens vårdcentral.
• Få en viktig roll i att utveckla och integrera förebyggande och hälsofrämjande insatser i vården.
• Handleda utbildningsläkare, AT-läkare och ST-läkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin.
Som person är du prestigelös, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Du är teamorienterad, lösningsfokuserad och har såklart ett genuint intresse för primärvården. Vi värdesätter att du kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Ersättning

Månadslön
