Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Svalöv
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Svalöv Visa alla läkarjobb i Svalöv
2026-07-22
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Vi söker nu en specialist i allmänmedicin till team orange då en av våra kollegor går i pension.
Vår vårdcentral är en medelstor, trivsam och välfungerande hälsovalsenhet med god ekonomi. Vi är en utbildnings- och utvecklingsinriktad vårdcentral med specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare. Här värdesätter vi kunskapsutbyte, handledning och kollegialt lärande och vi har cirka 10 400 listade patienter. Vi strävar mot riktmärket 1 100 listade patienter per heltidsarbetande läkare för att skapa goda förutsättningar för kvalitet, arbetsmiljö och långsiktiga patientrelationer. Vi strävar efter att arbeta tvärprofessionellt i team och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega då vi vill öka utbudet för våra patienter!
Team orange kommer att ta emot dig med öppna armar. I teamet finns sjuksköterska, distriktssköterska, ST-läkare, AT-läkare, fysioterapeut, kurator, undersköterska och sekreterare som alla hjälps åt med patienterna. Du har ett nära samarbete med teamsjuksköterskan i ditt team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som specialist i allmänmedicin innebär planerad mottagning, akuta patienter, administration och att delta i utvecklingen av verksamheten. I dina arbetsuppgifter kan det även ingå tjänstgöring på vårdboende, barnavårdscentral (familjecentralen Guldkornet) och på helgmottagningen i Landskrona.
Vi strävar aktivt efter en kontinuitet där alla läkare har en egen avgränsad patientlista. Vi försöker anpassa dina arbetsuppgifter i samråd med dig för att din arbetsdag ska bli så optimal, varierande, utmanande och intressant som möjligt. Det är viktigt för oss att du får fylla på med utbildning och att du får stöd från både teamet och dina läkarkollegor, så att du får en bra arbetsmiljö. Som erfaren specialistläkare har du även möjlighet att bidra till handledning och kompetensutveckling av våra AT- och ST-läkare samt andra kollegor i verksamheten.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete för administrativa arbetsuppgifter. Vi är lyhörda för individuella önskemål kring schema och arbetssätt och strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö för dig.
Under 2021 påbörjade vi ett nytt arbetssätt med inspiration från Alaskamodellen där vi delade in all personal i fyra tvärprofessionella team. Vi kallar vårt arbetssätt för Svalövsmodellen. Inom dessa team tar man hand om sina patienter och kan vid behov utföra teambesök med olika yrkeskategorier närvarande. Vi har rond två gånger i veckan samt möjlighet att lämna ut ett direktnummer till varje team för att öka kontinuiteten när patienten tar kontakt med vårdcentralen. Utöver detta har vi bikupor tre dagar i veckan, där det är avsatt tid för patientärenden.Kvalifikationer
Vi välkomnar nu en engagerad, kunnig och positiv läkare med ett genuint intresse för allmänmedicin. Till de formella kraven är du legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens inom allmänmedicin. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och ansvarstagande, eftersom samarbete över yrkeskategorierna är en självklarhet. Vi värderar också egenskaper som noggrannhet, flexibilitet och engagemang samt ser även att du har ett positivt förhållningssätt. Det är viktigt för oss att du har intresse av att utveckla verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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268 31 SVALÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Emelie Ascard-Erlandsson, Läkarförbundet 0418651553 Jobbnummer
10009250