Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Staffanstorp
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Staffanstorp Visa alla läkarjobb i Staffanstorp
2026-08-05
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu utökar vi vår läkargrupp! Är du specialist i allmänmedicin och önskar att få arbeta på en vårdcentral som kan erbjuda hela den allmänmedicinska bredden med allt från barnfamiljer till multisjuka äldre, på ett behagligt pendlingsavstånd med bussavgångar var 10e minut utanför vårdcentralen och med ett gott kollegialt stöd av dina läkarkollegor - Då har du hittat rätt!
Nu har du möjlighet att arbeta på en av Skånes bästa vårdcentraler, med cirka 11 300 listade patienter i varierande åldrar och med varierande sjukdomspanorama. Vi lockar med fantastiska kollegor som kommer att bidra till att du trivs, får en bra och hållbar arbetsmiljö över tid och fortsätter att utvecklas i din roll som specialistläkare.
Pendlingsmöjligheterna är som nämnts mycket goda både från Lund, Malmö samt närbelägna orter. Busshållplatsen ligger precis utanför vårdcentralen och parkeringsmöjligheterna är goda.
Är du en engagerad och driven allmänläkare, så ta chansen att få vara med att fortsätta utveckla vår vårdcentral så att vi når våra mål - Vi ser fram emot att välkomna dig till Vårdcentralen Staffanstorp!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som specialistläkare har du både planerad mottagning för kroniker och ingår i vårt akuta team där vi dagligen möter patienter med akuta primärvårdsfrågeställningar samt har möjlighet att boka in egen mottagning. Vi har etablerat tvärprofessionella team för att ytterligare förstärka kontinuiteten för våra patienter. I nuläget finns det också möjlighet att arbeta på barnavårdcentral (BVC), som ingår i vår Familjecentral Paletten och att samarbeta kring lättgynekologi med barnmorskorna på Barnmorskemottagning. Det är viktigt för oss att våra medarbetare får delta i utvecklingen av verksamheten, så det finns stora möjligheter att ha ett eget ansvarsområde eller att arbeta aktivt med medicinsk kvalitet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta med en bred patientgrupp i olika åldrar. Hos oss får du även goda kompetens och utvecklingsmöjligheter i form av schemalagd utvecklingstid, intern och extern fortbildning och regelbundna läkarmöten. Varje dag i samband med förmiddagskaffet, finns det schemalagd tid för diskussion av patientfall, riktlinjer och handläggning av svåra patientfall, vilket är lika uppskattat av utbildningsläkare som av våra allmänspecialister. Vi är medvetna om att arbetsbördan emellanåt är hög inom primärvården och vi arbetar aktivt både med schemaläggning och listning på fast läkare för att uppnå en rimlig arbetssituation, där läkarna kan gå hem i tid.
Vårdcentralen har genomgått en mycket positiv trend de senaste åren vilket gör att vi kan erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete i ett trivsamt arbetsklimat där allt från specialistsjuksköterskor/distriktssjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kurator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeuter samt administrativ kompetens finns representerade under samma tak.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är en stor fördel för tjänsten, likaså erfarenhet av journalsystemet PMO.
Vi vill att du som söker är en kommunikativ person som värdesätter ett gott bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Att arbeta med människor ställer även höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och att du är lösningsfokuserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
245 31 STAFFANSTORP Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Charlotte Bjelkenkrantz, Verksamhetschef charlotte.Bjelkenkrantz@skane.se 046-275 17 72 Jobbnummer
10023278