Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Staffanstorp
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Staffanstorp
2026-03-25
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialist i allmänmedicin och önskar att få arbeta på en vårdcentral som kan erbjuda hela den allmänmedicinska bredden? Vårdcentralen Staffanstorp finner du på ett behagligt pendlingsavstånd med bussavgångar var 10e minut utanför vårdcentralen. Ta chansen att vara del av ett engagerat team som har mycket utbyte i det dagliga arbetet!
Nu har du möjlighet att arbeta på en av Skånes bästa vårdcentraler, med cirka 11 300 listade patienter i varierande åldrar och med varierande sjukdomspanorama, så kan vi locka med fantastiska kollegor som kommer att bidra till att du trivs, får en bra och hållbar arbetsmiljö över tid och fortsätter att utvecklas i din roll som specialistläkare.
Pendlingsmöjligheterna är som nämnt mycket goda både från Lund, Malmö samt närbelägna orter. Busshållplatsen ligger precis utanför vårdcentralen och parkeringsmöjligheterna är goda.
Är du en engagerad och driven allmänläkare, så ta chansen att få vara med att fortsätta utveckla vår vårdcentral så att vi når våra mål- vi ser fram emot att välkomna dig till Vårdcentralen Staffanstorp! Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som specialistläkare har du både planerad mottagning för kroniskt sjuka patienter och ingår i vårt akuta team, där vi dagligen tar emot patienter med akuta primärvårdsbesvär. Det är viktigt för oss att våra medarbetare får delta i utvecklingen av verksamheten, så det finns stora möjligheter att ha ett eget ansvarsområde eller att arbeta aktivt med medicinsk kvalitet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta med en bred patientgrupp i olika åldrar. Hos oss får du även goda kompetens och utvecklingsmöjligheter i form av schemalagd utvecklingstid, intern och extern fortbildning och regelbundna läkarmöten. Varje dag, i samband med förmiddagskaffet, finns det schemalagd tid för diskussion av patientfall, riktlinjer och handläggning av svåra patientfall, vilket är lika uppskattat av utbildningsläkare som av våra allmänspecialister. Vi är medvetna om att arbetsbördan emellanåt är hög inom primärvården och vi arbetar aktivt både med schemaläggning och listning på fast läkare för att uppnå en rimlig arbetssituation där läkarna kan gå hem i tid.
Vårdcentralen har genomgått en mycket positiv trend de senaste åren vilket gör att vi kan erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete i ett trivsamt arbetsklimat där allt från specialistsjuksköterskor/distriktssjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kurator, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeuter/sjukgymnaster finns representerade under samma tak. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral är en stor fördel för tjänsten, likaså erfarenhet av journalsystemet PMO.
Vi vill att du som söker är en kommunikativ person som värdesätter ett gott bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Att arbeta med människor ställer även höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och att du är lösningsfokuserad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Charlotte Bjelkenkrantz, Verksamhetschef Charlotte.Bjelkenkrantz@skane.se 072-466 93 87 Jobbnummer
9819205