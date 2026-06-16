Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Skåre
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-06-16
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Din arbetsplats
På bekvämt cykelavstånd från Karlstad centrum, utefter Klarälven, ligger vår vårdcentral. Goda bussförbindelser finns. Vårdcentralen Skåre har ca 9000 listade patienter och den är välfungerande med engagerad personal. I dagsläget finns fem specialister och tre ST läkare hos oss.
Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig! Vi erbjuder dig en trevlig och varm vårdcentral där vi arbetar strukturerat tillsammans och ställer upp för varandra.
Vi är stolta över den fullvärdiga primärvård vi bedriver med distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, kurator, vårdadministratörer och fotvårdsteurapeut.
Vi lägger stor vikt för en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvårdsersättning och möjlighet att påverka din vardag.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som läkare på Skåres vårdcentral får du ett varierat och meningsfullt arbete där du följer patienter genom livets alla faser.
Du arbetar med utredningar, behandlingar, egen mottagning, handledning, vilket du gör i nära samarbete med våra andra professioner. Rollen rymmer båda planerade och akuta patientbesök
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och behörig att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård och som vill bidra till att driva vår verksamhet framåt. Du är trygg i din yrkesroll, kommunicerar obehindrat på svenska och bygger naturligt goda relationer med både patienter och i samarbetet med kollegor. Du är engagerad, ansvarstagande och har förmågan att se helheten, både i mötet med patienten och i verksamheten.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Skåre Kontakt
Läkarförbundet, nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9965396