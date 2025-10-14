Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Sjöbo
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Sjöbo Visa alla läkarjobb i Sjöbo
2025-10-14
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Sjöbo
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare inom allmänmedicin och vill vara del av en arbetsplats där du kan göra skillnad? I så fall ska du söka jobbet hos oss!
Välkommen till en arbetsplats i naturskön miljö, där varje dag erbjuder nya och spännande utmaningar. Vårdcentralen Sjöbo är strategiskt belägen i hjärtat av Skåne, med smidig pendling från Ystad, Simrishamn, Lund och Malmö. För dig som väljer att köra bil erbjuder vi gratis parkering precis utanför vårdcentralen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med cirka 50 medarbetare, som tillsammans arbetar för att ge bästa möjliga vård till våra över 12 200 listade patienter och 1 000 barn på vår familjecentral. Vi är stolta över vårt tvärprofessionella samarbete, vilket skapar en dynamisk och innovativ vårdmiljö där du kan utvecklas och bidra med din kompetens.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi är en utvecklingsvårdcentral som bland annat har akutteam, veckovisa REKO-ronder, schemalagd instuderingstid och läkarmöten. Under terminerna organiserar vi också sydostläkarmöten med inbjudna föreläsare. Alla har egen laptop och bärbara telefoner för att möjliggöra flexibilitet och arbete på distans.
I uppdraget som specialistläkare hos oss arbetar du tillsammans med sex andra specialistläkare, åtta ST-läkare och två AT-läkare. Tillsammans med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen ansvarar du för att utreda, behandla och följa upp våra patienter. Du har dina egna listade patienter baserat på tjänstgöring (1100 patienter om du arbetar 100 procent). Fortbildning och ett kollegialt samarbete är prioriterade områden för att möjliggöra en stimulerande och attraktiv arbetsmiljö.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter så att du kan komma in i arbetet på bästa sätt.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, men vi erbjuder också möjlighet till deltidstjänst eller timanställning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är också ett krav.
Vi värdesätter en god samarbetsförmåga, noggrannhet och ett flexibelt förhållningssätt, vilket gör det enkelt att anpassa sig till förändrade omständigheter. Vi hoppas att du, precis som vi, bidrar med ditt engagemang och din passion för vården. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, och vi ser fram emot att få lära känna dig och dina unika kvaliteter.
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Marie Svensson, Enhetschef 0724-67 18 24 Jobbnummer
9555331