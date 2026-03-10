Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Särö
Region Halland / Läkarjobb / Kungsbacka Visa alla läkarjobb i Kungsbacka
2026-03-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss på Vårdcentralen Särö - en trivsam vårdcentral med stor arbetsglädje och hög trivselfaktor!
Om arbetet
Som specialistläkare inom allmänmedicin på Vårdcentralen Särö innebär arbetet en variation av arbetsuppgifter där du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en väl fungerande vårdcentral, dina blivande kollegor har hög kompetens och ett stort engagemang. Vi jobbar teambaserat så att rätt händer gör rätt saker!
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Särö är den nordligaste vårdcentralen i egen regi. Vi finns belägna mitt i Särö centrum och har cirka 6 000 personer listade hos oss. Vi är en vårdcentral som siktar framåt och har stora ambitioner gällande förnyade arbetssätt och goda förutsättningar för utbildning/vidareutbildning.
Vi har idag flera utbildningsläkare och tre fasta specialister i allmänmedicin. Utöver läkarmottagning finns även distriktssköterskemottagning, laboratorium, astma/KOL och diabetesmottagning. Vi har särskilda mottagningar för rökavvänjning samt riskbruk. På vårdcentralen finns även BVC, fysioterapi, arbetsterapi, psykologmottagning samt ett rehabteam. Verksamheten är HBTQI-diplomerad. I vårt uppdrag ingår också ansvar för ett särskilt boende för äldre. Vägg i vägg med vårdcentralen har vi ett apotek.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som är eller inom snar framtid blir allmänläkarspecialist. Tidigare yrkeserfarenhet som allmänläkarspecialist är meriterande. Goda kunskaper i svenska, både vad gäller tal och skrift förutsätts. Vi arbetar med datoriserad journal och flera datoriserade stödsystem varför god datorvana krävs. B-körkort är ett krav. Du är en serviceinriktad person med en god kommunikativ förmåga. Du kan ta initiativ och du har förmåga till flexibilitet. God samarbetsförmåga förutsätts. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som specialistläkare allmänmedicin inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/specialist-i-allmanmedicin?mtm_campaign=RH_yrkessida_allmÃ¤nlÃ¤kare_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Axel Espling Ek, Verksamhetschef 070-1903288 Jobbnummer
9787671