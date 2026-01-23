Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Rydebäck
2026-01-23
Är du läkare med ett stort intresse för allmänmedicin? Letar du efter en arbetsplats där du blir en del av ett välfungerande team med ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö? Då ska du inte tveka att söka till oss på Rydebäcks vårdcentral!
Vi är en hälsovalsenhet med 7 600 listade patienter, belägen i den vackra orten Rydebäck vid havet, på gränsen mellan Helsingborg och Landskrona. Du kan enkelt ta dig hit med tåg, buss, bil eller på den magiska cykelväg som finns både från Landskrona och Helsingborg.
Vi är ett team på 35 engagerade medarbetare från olika professioner, som arbetar tillsammans mot målet att bli Skånes bästa vårdcentral. Vi har flera välfungerande mottagningar, inklusive fysioterapi med gym, psykolog och en populär Barnavårdscentral (BVC) för barnfamiljerna. Vi ansvarar även för ett nytt modernt särskilt boende (SÄBO). Vi tror att nyckeln till vår framgång är att vi arbetar i team kring våra patienter och erbjuder god vård och hög tillgänglighet via telefon, 1177 och både digitala och fysiska möten. Alla våra patienter har en namngiven läkare och ett tillhörande team. Vision och mål sätts upp tillsammans och framöver har vi många spännande projekt, allt för att erbjuda den bästa möjliga vården till våra patienter.
På vårdcentralen arbetar idag specialister i allmänmedicin, dubbelspecialist (geriatriker/allmänläkare), ST-läkare samt AT-läkare. Vi har läkare som arbetar specificerat mot både SÄBO och hemsjukvård vilka kan erbjuda hembesök regelbundet. I din roll som specialistläkare arbetar du med både planerad och akut mottagningsarbete. Möjlighet finns att inrikta sig mot något område till exempel barnhälsovård. Vi har också möjlighet att ta emot dig som är specialistläkare och önskar vidareutbilda dig till dubbelspecialist och även bli allmänspecialist.
Vi arbetar teambaserat för att skapa ett bättre patientflöde och en utvecklande arbetsmiljö. Du ingår i ett team med allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska, undersköterskor, psykolog, rehabkoordinator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och sekreterare. Teamarbete är en viktig nämnare framöver för att erbjuda bästa möjliga vård.
I din roll som läkare hos oss får du goda förutsättningar, en spännande vardag där du känner att du gör skillnad för patienterna, din utveckling och för dina kollegor. Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling samt önskar att du delar med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare samt handleder läkarstudenter och utbildningsläkare. Därtill är förbättringsarbete en viktig komponent för att kunna erbjuda hög medicinsk kvalitét med gott resursutnyttjande. Hos oss får du möjlighet till stort inflytande i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du är därtill specialistutbildad inom allmänmedicin alternativt har du en annan läkarspecialist och ett intresse för att bli dubbelspecialist inom allmänmedicin. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som fördelaktigt att du har erfarenhet utav primärvården sedan innan, likaså av journalsystemen PMO, Melior och/eller Pascal.
Vi välkomnar dig som är positiv, flexibel och har ett gott bemötande. Vidare är du driven och tar initiativ till nya idéer och arbetssätt inom verksamheten. Du värdesätter att arbeta i team, men uppskattar också det självständiga arbetet. Ditt arbete präglas av att du är ansvarsfull, har god prioriteringsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
