Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Råå
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-03-24
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu vill vi utöka med ytterligare en specialistläkare!
Är du specialist i allmänmedicin och vill kombinera ett omväxlande och utvecklande arbete med möjligheten att ta ett dopp i havet innan eller efter arbetsdagen? Är din dröm att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas hälsa över tid? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Vårdcentralen Råå ligger i södra delen av Helsingborg med bra tåg- och bussförbindelser och bara ett stenkast från havet. Vi är drygt 50 anställda som tar hand om våra 11 400 listade patienter. Dessa patienter erbjuder vi läkarmottagning och distriktssköterskemottagning samt ett brett utbud av specialistmottagningar inom exempelvis diabetes, astma/Kol, hypertoni och äldrevård. På vår rehabavdelning samverkar fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Här finns även en barnavårdscentral (BVC).
Vi strävar efter att alla patienter ska få en egen namngiven läkare och att patienter med kroniska sjukdomar regelbundet blir kallade till besök. Detta för att säkerställa en god och kvalitativ vård för våra patienter.
Alla personalgrupper arbetar tvärprofessionellt och teambaserat och dörrarna står alltid öppna för kollegiala frågor och diskussioner. Vi har dagligen ett kort morgonmöte för att hålla alla ajour med vad som händer i verksamheten. Här arbetar vi med att ständigt utvecklas och kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Vi erbjuder dig som medarbetare hos oss goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare och patienter samt en hög vårdkvalitet. Vi arbetar utifrån våra ledord; kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö.
Vi strävar efter ett listningstak på 1100 patienter per heltidsarbetande specialistläkare, och där taket ligger lite lägre för ST-läkare. Idag har vi åtta specialistläkare i allmänmedicin, fem ST-läkare samt AT-läkare.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
I din roll som specialistläkare i allmänmedicin ansvarar du för dina listade patienter. Läkarna på vårdcentralen har olika ansvarsområden såsom BVC, rond på våra äldreboenden samt handledning av studenter. Du arbetar också med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom planerade och akuta läkarbesök, är konsultläkare för sjuksköterskor och utbildningsläkare samt medverkar i rond för bedömning och triagering. Vidare ingår också samverkansärenden med kommunen och andra myndigheter. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är duktig på att planera och organisera ditt arbete men även har förmåga att prioritera och ställa om när det behövs. Du är noggrann, trygg och stabil samt ser till patienterna utifrån deras olika behov. Som person är du lyhörd, empatisk och har ett positivt förhållningssätt. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Du visar även ett stort engagemang i ditt arbete och har lätt för att samarbeta samt tycker om att ha en variation av arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du, precis som vi, har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring. Därför förväntar vi oss att du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten samt ansvarar för din kompetensutveckling. Du trivs och är trygg i din roll som läkare, och delar prestigelöst med dig av dina kunskaper till såväl kollegor i de olika yrkesgrupperna som till eventuella studenter och utbildningsläkare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309473".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Sara Appeltofft, Verksamhetschef 0725-86 50 68
9816889