Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Planteringen i Helsingb
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2025-09-30
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialist i allmänmedicin och vill arbeta på en dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet samtidigt som du arbetar nära patienterna? Då är du välkommen till oss på Vårdcentralen Planteringen!
Vårdcentralen är belägen i södra Helsingborg och har goda kommunikationsmöjligheter med både tåg och buss. Vi har cirka 3 900 listade patienter och ett komplett åtagande enligt Hälsovalet.
På vårdcentralen arbetar cirka 20 medarbetare inom olika yrkeskategorier där samarbetet präglas av stor respekt för varandras egenskaper och kompetenser. Här finns både specialister inom allmänmedicin samt ST-läkare. Vi har en barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom till exempel diabetes, äldrevård och hypertoni. Vi har även fysioterapeuter och en arbetsterapeut hos oss. Denna bredd leder till att vi kan erbjuda våra patienter en heltäckande vård och erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårdcentralen har vid flera tillfällen uppmärksammats för såväl sin goda arbetsmiljö som patientnöjdhet.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi dig som är specialistläkare i allmänmedicin till vår vårdcentral!
Hos oss på Vårdcentralen Planteringen väntar en dynamisk och inspirerande arbetsdag där du får kombinera planerad mottagning, akutmottagning och administrativa uppgifter. Det finns även möjlighet för dig att ta ansvar för asylmottagningen, om du skulle önska ytterligare variation i arbetsuppgifterna.
Vi värdesätter ditt engagemang och erbjuder flexibilitet, vilket innebär att du själv kan påverka ditt tjänsteinnehåll. Du spelar en central roll i att driva vår verksamhet framåt och bidrar till att forma vår framtid. Som en del av vår mindre och familjära vårdcentral får du möjlighet att skapa kontinuitet med våra patienter, där varje möte gör skillnad.
Är detta något som passar dig? I så fall är vi lyhörda för dina önskemål. Vi kan dessutom erbjuda dig mycket goda möjligheter till utveckling utifrån dina intressen och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppskattar variation och utmaningar i ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att självständigt ta ansvar för dina uppgifter. Hos oss är ett gott bemötande och ett professionellt omhändertagande av våra patienter alltid i fokus. Vi värdesätter din kommunikation- och samarbetsförmåga eftersom teamarbete över yrkesgränser är en naturlig del av vår vardag. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Din personlighet och inställning är viktiga för oss och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven söker vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom primärvården och/eller PMO är meriterande.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, vilket innebär att vi påbörjar intervjuer och kontaktar sökande redan innan ansökningstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
