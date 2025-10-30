Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Osby
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu två nya läkarkollegor med specialistkompetens inom allmänmedicin till oss på Vårdcentralen Osby!
Har du ett kompetensområde du vill vidareutveckla och trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du värdesätter teamwork? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss! Vi värderar trivseln hos vår personal högt och att ha balans mellan arbete och återhämtning är viktigt. Därför finns här goda möjligheter att påverka ditt eget schema samt arbetsvecka och om pendling har känts som ett hinder kan vi tillsammans titta på en lösning för det. Vårdcentralen Osby erbjuder vård genom hela livet. Här möter du patienter i alla åldrar, från tätorten och från glesbefolkad landsbygd.
I samma byggnad som vårdcentralen finns familjecentralen med öppen förskola. Vi driver familjecentralen tillsammans med Osby kommun, där kommunen har ansvar för den öppna förskolan och social rådgivning och vårdcentralen ansvarar för barnhälsovård. Detta arbetssätt gör att vi kan stötta barnet och familjen på rätt nivå utifrån deras livsvillkor. Det finns även ett äldreboende i samma byggnad, där vi till stora delar ansvarar för läkarstödet. Samarbetet med kommunens hemsjukvård och äldreomsorg är mycket välfungerande samt präglas av korta beslutsvägar och ömsesidig personlig kännedom.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete som täcker hela det allmänmedicinska området. I arbetsuppgifterna ingår bland annat läkarmottagning med både akuta och planerade besök.
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter inom primärvårdens mål och ramar, så att du kan vidareutvecklas inom professionen. Du kommer ges möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och arbetstider utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans.
• Att jobba på Osbys vårdcentral och i glesbygden är väldigt utvecklande, säger Karin som är specialist i allmänmedicin. Då vi ligger så avsides kan patienterna söka sig till vårdcentralen i stället för till ett akutsjukhus vid exempelvis bröstsmärta, sepsis och stora sårskador. Jag trivs med det lyhörda och flexibla ledarskapet som gör att jag som pendlar från Malmö ändå kan ha en bra balans i mitt liv. Arbetskollegorna är pigga och positiva vilket gör att nya idéer och tankar tas emot med entusiasm. Jag kan inte önska mig en bättre arbetsplats, avslutar Karin.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter, så att du kan komma in arbetet på bästa sätt. Fortbildning och ett kollegialt samarbete är prioriterade områden för att möjliggöra en stimulerande och attraktiv arbetsmiljö. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
För oss är det viktigt att du arbetar med patientens bästa i fokus och att du trivs med en varierande arbetsdag. Vi värdesätter också att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs med ett tvärprofessionellt samarbete. Du ser även fram emot att bidra till utveckling och positiva samarbete här på vårdcentralen.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att träffa dig vid ett personligt möte, där du har möjlighet att berätta mer om dig själv och få reda på mer om oss. Välkommen med din ansökan!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Region Skåne, Primärvården Kontakt
