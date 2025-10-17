Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2025-10-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Kristianstad
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare och motiveras av att bygga goda relationer och att dela med dig av din kunskap och erfarenhet? Vill du ha ett arbete där hög kvalitet, patientsäkerhet och kontinuitet är en självklarhet? Då ska du söka tjänsten hos oss!
På vårdcentralen Näsby får du möjlighet att bidra med din specifika kompetens och du får ett rimligt uppdrag med 1 100 listade individer per heltidstjänst. Här finns goda utvecklingsmöjligheter och du har utvecklingstid inlagt i ditt schema.
Vi är en stabil och välfungerande enhet med cirka 10 400 listade patienter och vi verkar i ett område med en unik kombination av mångkulturellt stadsliv och skånsk landsbygd. På läkarmottagningen finns det sex specialister i allmänmedicin, två ST-, två AT- och en BT-läkare. Vi är en mångfacetterad verksamhet med mottagningar till distriktssköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, dietist och arbetsterapeut. Här finns även specialiserade sköterskeledda mottagningar inom astma/Kol, diabetes, hjärtsvikt, kognitiv svikt och vi erbjuder även riktade hälsosamtal. Vi har en välutvecklad rehabkoordinator-funktion på 100%, äldrevårdsmottagning, livsstilsmottagning samt ett mobilt vårdteam. Vid telefonrådgivning och primärvårdstriage sker det första omhändertagandet smidigt av sjuksköterskor med stöd av läkare, fysioterapeut och undersköterskor.
Verksamheten utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan medarbetare och chefer. Den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna läkarmöten. Handledning och utbildningsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och vi har genomgått en SPUR-inspektion med bästa resultat. Är det du som kommer att göra vårt team komplett?Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I din roll som specialistläkare får du möjlighet att arbeta inom hela det allmänmedicinska området. Du har ett begränsat listansvar (1 100 individer per heltidstjänst) där du kan följa dina patienter över tid. Du kommer ha både akut och tidsbokad mottagning likväl som utredningspatienter. Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter i alla åldrar med alla sorters hälsoproblem som inte kräver resurser inom specialiserad sjukvård. Vi listar även individer på ST-läkarna och ökar listan successivt.
För patienter med kroniska sjukdomstillstånd och i rehabiliteringsfrågor arbetar du i team kring patienten, där vår rehabkoordinator är ett självklart stöd i rehabiliteringsprocessen. Då vi prioriterar handledning, ingår även det stimulerande uppdraget, där du varje vecka är "frågedoktor" och ger kunskapsstöd till utbildningsläkare och läkarstuderande.
För att främja goda utvecklingsmöjligheter har du dessutom utvecklingstid inlagd i ditt schema. Administrativ tid avsätts och du bestämmer hur du vill lägga upp ditt schema gällande detta. Målet är så lite administration som möjligt för läkarna på enheten.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistutbildning i allmänmedicin. Vidare har du språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är en fördel, men inget krav, om du har handledarutbildning och/eller erfarenhet av handledning av ST- och AT-läkare. Vi ser även gärna att du har generalistkompetens tillsammans med relationskompetens.
Vi letar efter dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla primärvården. Vi värdesätter god samarbetsförmåga högt. Vi värderar trivseln hos vår personal högt och arbetar med individuella lösningar för att skapa en anställning som passar just dig. Framför gärna personliga önskemål i din ansökan eller på intervjun.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Linda.Bjorklund@skane.se
Linda Björklund, Verksamhetschef 044-309 01 12 Jobbnummer
9562538