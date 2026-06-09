Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Linden
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2026-06-09
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Vårdcentralen Linden, KatrineholmPubliceringsdatum2026-06-09Om företaget
Välkommen till Vårdcentralen Linden!
Hos oss erbjuds du ett patientnära och självständigt arbete som präglas av nära samverkan med kollegor.
Nu söker vi läkare som vill vara med och utveckla framtidens primärvård.
Vi erbjuder dig goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling!
Vårdcentralen ligger centralt i Katrineholm, i anslutning till Kullbergska sjukhuset, tio minuters promenadväg till tågstationen och ca 50 minuter tågresa till Stockholms central, ca 25 min tågresa till Norrköping och lite drygt en timme med bil till Örebro.Arbetsuppgifter
I rollen som allmänspecialist får du möjlighet att jobba fysiskt på vår mottagning men också digitalt hemifrån. Hos oss får du dagligen möta och ge råd till olika patienter, samtidigt som du bygger en trygg och nära relation till dem. Alla listade patienter ska ha en fast, namngiven specialistläkare eller ST-läkare och vårt mål är att man som allmänspecialist har en egen lista på 1100 patienter.
Verksamheten speglar bredden inom den allmänmedicinska specialiteten på så vis att exempelvis mindre operationer, rektoskopi och gynundersökningar kan utföras på vårdcentralen utan att remiss till annan instans krävs. Vi har även tillgång till ögon- och öron mikroskop på mottagningen.
Hos oss får du arbeta på en vårdcentral där vi har nära samarbete mellan professionerna och vi samverkar i team. Teamarbetet främjar interprofessionella diskussioner kring patientärenden, minskar ensamarbete och stärker samarbetet kring och med patienterna. I vårt uppdrag ingår ansvar för särskilt boende, hemsjukvård och BVC/Familjecentral. Detta möjliggör ett utrymme för sidouppdrag beroende på intresseområde. Vårdcentralen ligger på Kullbergska sjukhuset vilket även möjliggör nära samverkan med specialister på sjukhuset.
Som specialist kommer du att stötta läkare som är under utbildning i deras löpande arbete samt handleda vid avsatt handledningstid.
I rollen får du också vara med och bidra till att utveckla och förändra primärvården, dina idéer skapar värde för vår verksamhet!
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Uppföljning av patienter med kroniska diagnoser
• Mindre kirurgiska ingrepp
• Utredningar
• Remisshantering
• Samverkan med specialister på sjukhusets kliniker
• Viss jourtjänstgöring på primärvårdsjouren och som beredskapsjour i hemmet.
Om vårt erbjudande
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Vi erbjuder också flexibel/individuellt anpassad tjänst.
Schemalagd intern fortbildning sker löpande i verksamheten bland annat genom digitala föreläsningar och personalmöten där kunskapsöverföring från medarbetarna sker.
Vi har flexibla lösningar vid pendling och individuell lönesättning. I rollen finns möjlighet till forskning och personlig utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialist inom allmänmedicin.
Svenska språket motsvarande C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk är ett krav.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef, Helena Gustafsson, 0150-722 09.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Linden!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9956082