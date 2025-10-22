Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Lindeborg i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Malmö
2025-10-22
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare i allmänmedicin med stort intresse för primärvård? Drivs du av att arbeta i ett öppet och värderingsstyrt team där samarbete och patientfokus står i centrum? Då kan du vara vår nästa kollega på Vårdcentralen Lindeborg!
Vårdcentralen Lindeborg är en välfungerande och trevlig hälsovalsenhet i södra Malmö, som har goda kontakter med andra vårdgivare i stadsdelen. Vi ser samarbete som en framgångsfaktor och är en vårdcentral som strävar efter öppenhet samt ser kommunikation som ett naturligt arbetsredskap. Vårt dagliga arbete präglas av patientfokus och värderingsstyrning, där verksamhetsutveckling är en naturlig del av vårt arbetssätt.
Vår vårdcentral är välutrustad både vad gäller personal och medicinsk utrustning. Idag är vi 38 medarbetare inom olika yrkeskategorier som tar hand om våra drygt 8 400 listade patienter. Vi har ett komplett utbud med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykolog, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Idag är vi fem specialistläkare och fyra ST läkare och vi har haft låg personalomsättning bland våra läkare. Hos oss hittar du även specialistmottagningar inom hjärtsvikt, diabetes, astma/Kol och hypertoni. Därtill har vi barnavårdscentral (BVC) och vi är utbildningscentral för blivande specialistläkare med ett antal utbildningsplatser. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter en trygg och tillgänglig primärvård med ett gott bemötande av hög kvalitet.
Du tar dig enkelt till våra ljusa och fina lokaler som byggdes år 2008. Vi finns nära till Hyllie station med goda pendlingsmöjligheter till andra delar av Skåne samt Köpenhamn. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en dedikerad specialistläkare i allmänmedicin med intresse för nära patientarbete. Till oss kommer du till en verksamhet där gott bemötande och god service är en självklarhet!
Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdcentral såsom planerade och akuta läkarbesök, att vara konsultläkare för sjuksköterskor och utbildningsläkare samt att medverka i rond för bedömning och triagering. Samverkansärenden med kommunen och andra myndigheter ingår också i din arbetsvardag. Till vårdcentralen kommer personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Detta förutsätter ett holistiskt perspektiv som grundar sig i den enskilda människans förutsättningar och behov.
I din roll har du ett nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor i en trivsam miljö. Vi är en sammansvetsad och välfungerad läkargrupp och värdesätter fortbildning och interkollegialt lärande. Vi har en positiv inställning till utveckling, både sett till att du som individ får kontinuerlig utbildning och möjlighet att utvecklas, samt att alla bidrar till enhetens utveckling över tid. Tillsammans skapar vi vår enhet inom uppdragets ramar. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Du som person är lyhörd, empatisk och har ett professionellt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, med en stabil grund av erfarenhet och kunskap. Samtidigt värdesätter vi din nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas och lära dig mer. Du har förmågan att arbeta självständigt, men trivs lika bra med att samarbeta i team. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot och välkomnar just din ansökan!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Maarit Nieminen, Verksamhetschef 0706-84 94 35 Jobbnummer
9568638