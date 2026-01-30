Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Ängelholm Visa alla läkarjobb i Ängelholm
2026-01-30
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en engagerad allmänspecialist till en arbetsplats som präglas av värme och omtanke där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och skapar en trygg vårdmiljö med hög medicinsk kvalitet för våra patienter.
Vårdcentralen är belägen i vackra Ängelholm med goda kommunikationsmöjligheter med både tåg och buss. Vi har cirka 9 500 listade patienter och komplett åtagande enligt Hälsovalet.
På vårdcentralen arbetar ungefär 40 medarbetare inom olika yrkeskategorier där samarbetet präglas av stor respekt för varandras egenskaper och kompetenser. Här finns både specialister inom allmänmedicin, Barnavårdscentral (BVC), distriktssköterskor samt flera sjuksköterske- samt undersköterskeledda mottagningar inom exempelvis diabetes, äldrevård, hypertoni, hjärtsvikt samt astma/Kol. Vi har fysioterapeuter, arbetsterapeut och ett psykosocialt team med kurator, psykolog samt psykoterapeut. Denna bredd leder till att vi kan erbjuda våra patienter en heltäckande vård och erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårdcentralen kännetecknas och uppmärksammas genom att vara framåt och utvecklas.
Vi som arbetar här tycker om vårt arbete och värnar mycket om våra patienter. Målet är att patienterna ska känna att de får ett professionellt omhändertagande och en god vård när de kommer till oss. Vi arbetar tillsammans på ett prestigelöst sätt i team och tycker det är viktigt att vi mår bra på arbetet samt har en god sammanhållning. Alla är lika viktiga, såväl personalen som patienterna.
Varje vecka avsätts tid för både intern och extern kompetensutveckling samt individuell fördjupning inom specifika intresseområden inom primärvården.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår mottagningsarbete med både akuta och planerade besök samt utredningspatienter där du får använda hela din allmänmedicinska kompetens. I arbetet ingår också att vara konsultläkare för sjuksköterskor och utbildningsläkare samt att medverka vid rond för bedömning och triagering. Samverkansärenden med kommunen och andra myndigheter ingår också i ditt uppdrag och du kommer ha ett nära samarbete med engagerade och kunniga kollegor.
Hos oss får du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Alla medarbetare tillåts att utveckla sitt intresseområde inom primärvårdens uppdrag. Läkargruppen träffas varje vecka för att utveckla rutiner, arbetssätt och bolla medicinska utmaningar.
Vi värdesätter ditt engagemang och erbjuder flexibel arbetsmiljö med egen laptop, taligenkänning, digitala patientmöten och möjlighet till distansarbete. Du spelar en stor roll i att driva vår verksamhet framåt och bidrar till att forma vår framtid. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom primärvården och/eller PMO är meriterande.
Du som person är lyhörd, empatisk och har ett professionellt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Som person är du ansvarstagande, flexibel, lösningsfokuserad och trygg i dig själv och din yrkesroll. Du har lätt för att kommunicera och kan snabbt ställa om när situationen kräver det och du bidrar till en god sammanhållning på arbetsplatsen. Du tar eget ansvar för din vidareutveckling och har ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt med olika former av förbättringsarbete och vi utgår från att du kommer att medverka i detta.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
