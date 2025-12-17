Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Knislinge
2025-12-17
Gör skillnad. Varje dag.
Följ våra patienter genom hela livet, från nyfödd till ålderdom! Ta chansen att samarbeta med ett härligt gäng med olika yrkeskategorier i ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Vårdcentralen Knislinge ligger i Östra Göinge kommun med bra pendlingsmöjligheter. Det är en välfungerande och stabil enhet med strax under 9000 listade patienter och cirka 48 medarbetare. Vi arbetar patientcentrerat och är måna om att med omtanke ge en god och nära vård med fokus på hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet. Hos oss har vi högt i tak och ett gott arbetsklimat med fokus på teamarbete och ett tvärprofessionellt förhållningssätt för att erbjuda våra patienter bästa tillgängliga vård. Genom åren har vi vid flera tillfällen blivit nominerade och vunnit priser som en av regionens bästa enheter.
På vårdcentralen arbetar sju specialister i allmänmedicin och fem ST-läkare tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor och sekreterare i ett nära och välfungerande samarbete. Vårdcentralen har lång erfarenhet som utbildningsvårdcentral och tar emot ett varierande antal AT- och BT-läkare som är en del av vår välorganiserade läkarmottagning. Dessutom har vi ett fullt fungerande mobilt vårdteam som bemannas av läkare mellan klockan 8.00 och 17.00 varje dag och vi ansvarar för två av kommunens särskilda boenden.
Kompetensutveckling är viktigt hos oss och den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna läkarmöten, schemalagd utvecklingstid och möjlighet till fortbildning. Det finns goda möjligheter och flexibilitet att anpassa din tjänstgöring efter dina önskemål gällande arbetstid, sidouppdrag samt ansvarsområden.
Välkommen med din ansökan!
Som läkare hos oss arbetar du med att utreda, behandla och följa upp våra patienter tillsammans med övriga yrkeskategorier. Här har du ett omväxlande arbete med både akuta och planerade patientbesök. Du samarbetar med vårdcentralens erfarna distrikts- och sjuksköterskor som har egna specialistmottagningar. Vi har en fysioterapimottagning, ett psykosocialt team samt dietist och arbetsterapeut som också är rehabkoordinator och vi arbetar teambaserat. Här finns även en familjecentral med BVC. Därtill har vi ett mobilt läkarteam som har god samverkan med kommunens sjuksköterskor och tar hand om två av kommunens särskilda boenden samt gör akuta hembesök vid behov.
När du börjar hos oss gör vi en individuellt anpassad introduktion med hänsyn till dina erfarenheter för att komma in i arbetet på bästa sätt. Du får en egen lista med patienter baserat på tjänstgöring, med målet 1100 listade patienter på en heltidstjänst. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och du blir en viktig medarbetare för att ge god och nära vård.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är specialistläkare i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för allmänmedicin och delar samma mål och visioner som oss, att ge god och nära samt kvalitativ vård till våra patienter. Du bör vara nyfiken och lyhörd för patienters behov och ha lätt för att anpassa dig efter olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Du har även ett intresse för att handleda våra utbildningsläkare och genom inspiration samt motivation stötta och delge kunskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan välkommen med den redan idag!
Den här tjänsten omfattas av Region Skånes rekryteringsbonus.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
